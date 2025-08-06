הצעד הדרמטי של מעצר בני ישיבות יצא לדרך ובצה״ל מנסים להרגיע

פרשן 'כיכר השבת', ישי כהן, והיועץ האסטרטגי , אבי וידרמן, מנתחים שבוע סוער סביב סוגיית חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות בפרק נוסף של 'הזירה'.

והשבוע ב'הזירה'

לראשונה המשטרה הצבאית החלה לבצע מעצרים של תלמידי ישיבות שתורתם אומנותם. במהלך השבוע הגיעו אנשי המשטרה הצבאית לבתי 'עריקים' חרדים אך את רובם הם לא הצליחו לעצור.

במקביל, בצה"ל מבקשים להדגיש כי מדובר במעצר נגד 'עריקים' מכלל האוכלוסייה ולא במבצע המתוכנן נגד הצעירים החרדים. מתי המבצע המתוכנן ייצא אל הפועל ועד כמה בצה"ל נגררים לאירוע בעל כורחם?

בתוך כך, יו"ר ועדת חוץ וביטחון המודח, ח"כ יואל יולי אדלשטיין, חשף לראשונה את טיוטת הצעת החוק שלו שהובילה לפיצוץ הגדול עם הסיעות החרדיות.

בין היתר דרש אדלשטיין להטיל סנקציות על לומדי התורה, גם במצב שהציבור החרדי יעמוד ביעדי הגיוס. כך גם דרש, לדוגמא, כי גם במצב שיתגייסו למעלה מ-5,000 חיילים חרדים בשנה הראשונה לחקיקה, אך יהיו חסרים 5% מיעדי הגיוס - הרי שכל תקציבי הישיבות והכוללים ייעצרו, מה שמבחינת החרדים לימד שאדלשטיין לא רצה חוק אלא לברוח מהאחריות בשל החשש מהמחאות באופזיציה.

וגם: אבי וידרמן מתנצל בעקבות הדברים שאמר בשבוע שעבר על השר לשעבר ח"כ משה ארבל. האם מתנצל על הדברים או על העיתוי? האזינו לפרק המלא.