המקום בו מרבית האנשים שוכחים את האקדח שלהם

בצל המצב הביטחוני, יותר ויותר אזרחים במגזר החרדי נושאים כיום נשק אישי ברישיון להגנה עצמית. אך לצד תחושת הביטחון, מגיעה אחריות כבדה: במשרד לביטחון לאומי מתריעים כי אחד הגורמים השכיחים ביותר לאובדן או גניבת נשק – אירוע שמוביל כמעט תמיד להעמדה לדין ולביטול הרישיון – הוא דווקא "השכחה הקלאסית" בתא השירותים.

כדי למנוע את הסכנה הבטיחותית והפלילית, ריכזנו עבורכם את הנחיות הברזל של המשרד לביטחון לאומי לשמירה על הנשק גם ברגעים הכי פחות נוחים:

כלל הברזל: לעולם לא מנתקים מגע

השאיפה היא שהנשק יישאר עליכם בכל רגע נתון.המקום הנפוץ ביותר בו קורים מרבית המקרים של שכחת אקדח הוא תא השירותים וגם שם צריך לזכור ברגע שהאקדח יוצא מהמכנסיים ומונח על משטח חיצוני – על המדף, על הניאגרה או על מתקן נייר הטואלט – הסיכוי לשכוח אותו מזנק במאות אחוזים. המוח שלנו עובר למצב "יציאה", והסחות דעת כמו שיחת טלפון או מיהור לתפילה עלולות להשכיח מאיתנו את הכלי הקטלני.

איך עושים זאת נכון? (שיטות המומלצים)

אם אתם חייבים להוריד את המכנסיים, אלו האפשרויות הבטוחות ביותר לפי סדר עדיפות:

שיטת ה"ערסל" (המומלצת ביותר): הורידו את המכנסיים עד גובה הברכיים בלבד. הנשק נשאר בתוך הנרתיק שמהודק לחגורה, כשהוא נח בתוך ה"קערה" שיוצרים המכנסיים בין הרגליים. כך הוא נשאר מוגן, מוסתר מעיניים זרות מתחת לדלת ונמצא פיזית עליכם.

בתוך התחתונים: הנחת האקדח (כשהוא בתוך הנרתיק!) בתוך ה"קערה" של התחתונים המופשלים. זה מבטיח שברגע שתרים את המכנסיים, תרגיש מיד במשקל ותראה את הנשק.

קיפול המכנסיים: אם הורדתם את המכנסיים עד למטה, קפלו אותם כלפי פנים כך שהנשק יהיה גלוי לעיניכם בלבד ולא ייגע ברצפה.

הזהירות: ממה חייבים להימנע?

איסור הנחה על מדפים/ניאגרה: כאן נשכחים 99% מהאקדחים. אל תסמכו על הזיכרון שלכם. תלייה על הוו של הדלת: מסוכן ביותר! הנשק עלול ליפול, ובמקרים מסוימים ניתן "לדוג" אותו מבחוץ מעל הדלת. הנחה על הרצפה: לא היגייני, חושף את הנשק לעיני מי שמחוץ לתא, ומסכן את הנשק בלכלוך שעלול לגרום למעצורים ברגע האמת.

טיפים למניעת שכחה (אם בכל זאת הוצאתם את הנשק)

אם בלית ברירה הוצאתם את הנשק מהחגורה, השתמשו ב"עזרים" שלא יתנו לכם לצאת בלעדיו:

המפתח בנרתיק: שימו את מפתחות הרכב או הבית בתוך הנרתיק. לא תוכלו לעזוב את המקום או להניע את הרכב בלי להרגיש בחסרונם.

חסם פיזי: הניחו את הנשק בתוך הנעל (אם הורדתם אותה) או בתוך המכנסיים בצורה שתפריע לכם פיזית לקום מבלי לגעת בו.

מבט אחרון: אמצו הרגל קבוע – לפני פתיחת המנעול של דלת התא, מסובבים את הראש אחורה ובודקים ששום דבר לא נשאר.

זכרו: הנשק הוא חלק מהגוף שלכם. רשלנות קטנה בשירותים עלולה להסתיים בטרגדיה ביטחונית או בכתם פלילי לכל החיים. אל תיפרדו ממנו.