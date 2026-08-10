הפשיעה הערבית השוטרים היו בהלם: עצרו את הרכב החשוד - וזה מה שהם גילו בין הרגליים שלו | תיעוד המשטרה מתארת אירוע חריג, במסגרתו אותרו שתי פצצות מוכנות לשימוש בסמוך לחשוד שנהג ברכב חשוד עם לוחיות משוכפלות | מלבד הפצצות, אותר אקדח גלוק מוכן לשימוש (משטרה)