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הפשיעה הערבית

השוטרים היו בהלם: עצרו את הרכב החשוד - וזה מה שהם גילו בין הרגליים שלו | תיעוד 

המשטרה מתארת אירוע חריג, במסגרתו אותרו שתי פצצות מוכנות לשימוש בסמוך לחשוד שנהג ברכב חשוד עם לוחיות משוכפלות | מלבד הפצצות, אותר אקדח גלוק מוכן לשימוש (משטרה) 

2תגובות
הפצצה שאותרה ברכב (צילום: דוברות המשטרה)

הכל החל בתאריך 17/07/26 לפנות בוקר, כאשר במהלך פעילות מבצעית של שוטרי המחוז הצפוני נעצר רכב ביישוב כסרא סמיע בו הותקנו לוחיות רישוי ‘משוכפלות׳ שאינן תואמות לסוג הרכב.

ה החלו בחיפוש ברכב החשוד ומהר מאוד גילו ארסנל נפץ, כלי נשק ותחמושת.

לפי הודעת המשטרה, בחיפוש ברכב אותרו אמצעי לחימה; בין רגליו של הנאשם אותר חומר נפץ פלסטי, על גופו אקדח גלוק טעון ועל רצפת המושב בו ישב ברכב אותר מטען חבלה מאולתר המורכב מנפץ חשמלי.

מעצרו של הנאשם תושב כסרא סמיע (29) הוארך מעת לעת ועם סיום שלב החקירה, הגישה פרקליטות מחוז חיפה כתב אישום נגדו בבית המשפט המחוזי בחיפה יחד עם בקשה למעצרו עד תום הליכים.

(צילום: דוברות המשטרה)
משטרהנשק בלתי חוקיחומר נפץ

2 תגובות

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1
שיעשו את העבודה שלהם שיפסיקו להציק ללומדי תורה
יפה
יפה ומי שלא לומד ואומר שהוא לומד ומרמה ומשקר מה אז .. מכיר עשרות ויותר כאלה ?
מיכה

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