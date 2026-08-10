הכל החל בתאריך 17/07/26 לפנות בוקר, כאשר במהלך פעילות מבצעית של שוטרי המחוז הצפוני נעצר רכב ביישוב כסרא סמיע בו הותקנו לוחיות רישוי ‘משוכפלות׳ שאינן תואמות לסוג הרכב.
השוטרים החלו בחיפוש ברכב החשוד ומהר מאוד גילו ארסנל נפץ, כלי נשק ותחמושת.
לפי הודעת המשטרה, בחיפוש ברכב אותרו אמצעי לחימה; בין רגליו של הנאשם אותר חומר נפץ פלסטי, על גופו אקדח גלוק טעון ועל רצפת המושב בו ישב ברכב אותר מטען חבלה מאולתר המורכב מנפץ חשמלי.
מעצרו של הנאשם תושב כסרא סמיע (29) הוארך מעת לעת ועם סיום שלב החקירה, הגישה פרקליטות מחוז חיפה כתב אישום נגדו בבית המשפט המחוזי בחיפה יחד עם בקשה למעצרו עד תום הליכים.
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