אולפן 00:00 / 00:00 1 x 15 15 00:00 / 00:00 1 x הדפדפן שלך לא תומך באלמנט אודיו.

כשהטמפרטורות בחוץ מטפסות לשיאים חדשים והשמש היוקדת מבריחה את כולנו אל המזגנים המקפיאים, התחושה הרווחת היא שהבית הוא המבצר המוגן ביותר שלנו. בתודעה הציבורית, שריפות קיץ נתפסות כאירוע שמתרחש בטבע – בחורשות הכרמל, ביערות קק"ל או בשדות הקוצים הפתוחים. אולם, בריאיון מעמיק עם סגן טפסר ד"ר שי לוי, ראש ענף מחקר שטחים פתוחים ושינוי אקלים במערך כבאות והצלה, נחשפת תמונה שונה לגמרי, המציבה תמרור אזהרה בוהק דווקא בתוך הסלון הביתי של כולנו.

המיתוס שנשבר: השמש הישראלית לא מציתה שריפות אחת הסברות הנפוצות ביותר בציבור היא שמזג אוויר קיצוני מסוגל להצית אש באופן ספונטני – אולי קרן שמש חזקה שמתמקדת על ענף יבש, או זכוכית שמלהיטה עשבייה. ד"ר לוי ממהר לנקות את השולחן מהתפיסה הזו ומציג עובדה חד-משמעית: בעולם אמנם קיימות שריפות טבעיות הנגרמות מסופות ברקים, אך בישראל מדובר בתופעה נדירה באופן קיצוני, המתרחשת לעיתים רחוקות בלבד בתחילת הסתיו. "המשמעות היא פשוטה וחד-משמעית: כל השריפות בישראל הן מעשה ידי אדם — בין אם בזדון ובין אם ברשלנות." טרנד זריקות ההרזיה הישראלי - מה נכון ומה לא? | המדריך המלא נריה סעדיה | 12:06 הילד שטבע באגם בתל אביב חולץ על ידי אזרחית; פונה תוך כדי החייאה כיכר השבת | 28.08.26 בדל סיגריה שנזרק בהיסח דעת מחלון המכונית, גחל עמום שנשאר בשטח לאחר פיקניק, או פסולת דליקה שלא פונתה – בתנאים שרביים של לחות אפסית ורוחות חזקות, כל אלו הופכים תוך שניות למלכודות אש ענקיות המסכנות חיי אדם, רכוש ונוף. על רקע זה, ובמיוחד בשל השילוב של מזג אוויר קיצוני וימי "בין הזמנים" בהם המוני בית ישראל מטיילים בחוץ, הוציא נציב כבאות והצלה צו מיוחד החוצה את כל הארץ. הצו אוסר באופן גורף על הבערת מדורות בשטחים פתוחים. ד"ר לוי מדגיש כי הוצאת הצו אינה נעשית בקלות ראש, אלא מתוך מחשבה רבה ורצון למנוע אסונות נוראיים, כפי שראינו לאחרונה ברחבי אירופה – בספרד, בצרפת וביוון – אירועים שגבו קרבנות רבים, כולל לוחמי אש.

השריפה בפתח תקווה ( צילום: כבאות והצלה )

"הכן ביתך לקיץ": עומס החשמל שמאיים על הסלון

אם הורגלנו לאורך השנים לסיסמה "הכן ביתך לחורף", מתברר שדווקא עונת הקיץ מזמנת למערכת החשמל הביתית אתגרים מורכבים ומסוכנים בהרבה. השרב הכבד מביא להפעלה רצופה של מזגנים בעוצמה מרבית בכל חברי הבית, דבר שמטיל עומס חסר תקדים על רשת החשמל.

הבעיה הגדולה מתחילה בהרגלים תמימים למראה: חיבור של מפצלי חשמל זה על גבי זה כדי לזכות בעוד שקע, שימוש בכבלי טעינה זולים לטלפונים ניידים או מטענים שלא עברו תהליכי תקינה כהלכה, קצרים במכונות כביסה ומייבשים ישנים, וביצוע תיקוני חשמל בבית שלא על ידי חשמלאי מוסמך.

כשהחיים המודרניים שלנו תלויים לחלוטין ברשת החשמל, כל כבל לא תקין או עומס יתר עלולים להפוך בשניות לדליקה משתוללת. רק בשבוע האחרון פרצה שריפה משתוללת בחניון בפתח תקווה, כאשר צוותי כבאות והצלה נאלצו לפעול שעות ארוכות עד להשגת שליטה באירוע.

הלהבות לא יהרגו אתכם – העשן דווקא כן

אחד הגילויים המטלטלים ביותר בדבריו של ד"ר לוי נוגע לאופן שבו שריפה ביתית גובה חיי אדם. הסכנה הראשונית והקטלנית ביותר בדירה אינה הלהבות החמות, אלא הגזים הרעילים שנפלטים בתהליך השריפה.

גזים אלו פועלים בצורה שקטה, מתעתעת ואכזרית: הם אינם מעירים את בני הבית משנתם עקב ריח העשן, אלא להפך – הם משפיעים על מערכת הנשימה, משרים טשטוש ומרדימים את הדיירים עמוק יותר.

לכן, האמצעי החשוב והקריטי ביותר שכל משפחה חייבת להכניס הביתה הוא גלאי עשן.

"אצלי בבית יש גלאי עשן בכל חדר," מספר ד"ר לוי. "גם אם הילדים לא אהבו את זה בהתחלה כי זה לא הייטקי או יפה, בסוף זה מה שיכול להציל חיים. תפקידו של הגלאי הוא להקים רעש עוצמתי ולהעיר אותנו בזמן, כדי שנוכל להוציא את המשפחה החוצה בבטחה. רכוש אפשר לרכוש מחדש, אבל חיי אדם – לא."

לצד גלאי העשן, מומלץ להחזיק בבית מטף כיבוי יבש המעניק מענה ראשוני מהיר. כמו כן, מומלץ מאוד לנקות עשבייה יבשה, צמחייה עודפת ופסולת מגרש מסביבת המבנה והחצר – פעולה פשוטה שמפחיתה סיכון לשריפות חיצוניות שמטפסות לתוך הבית, ובנוסף לכל גם מרחיקה נחשים ומזיקים.

יוצאים לטבע? אחריות אישית מעל הכל

במהלך ימי החופש ובין הזמנים, המוני משפחות גודשות את המסלולים והשמורות. ד"ר לוי מציין כי על פי מכתב מיוחד שנכתב בנושא על ידי הרב הראשי לישראל תחת הכותרת "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם", קיימת חובה הלכתית מפורשת לשמור על החיים ולנהוג באחריות.

חוסר היערכות למסלול טיול – כמו יציאה לדרך בשעות החמות עם חצי בקבוק מים בלבד – מביאה לכך שיחידות החילוץ ברחבי הארץ פועלות בעומס קיצוני. לפני כל יציאה לשטח חובה לבדוק את אורך המסלול, להתייעץ עם אנשי שמורות הטבע והקק"ל, ולהצטייד בכמות מים נדיבה. ומה לגבי המנגל המסורתי? ד"ר לוי מבהיר כי הדבר מותר – אך ורק באזורים שהותרו מראש על ידי הרשויות המוסמכות ותוך שימוש במתקנים ייעודיים בלבד.

אם זיהיתם שריפה במהלך טיול בשטח, יש להתקשר מיד למוקד 102 של כבאות והצלה ולמסור פרטים מדויקים על המיקום. אל תנסו לכבות בעצמכם – הרחיקו את עצמכם ואת בני משפחתכם מהאזור ואפשרו ללוחמי האש המקצועיים לטפל באירוע.