תקיפה רוסית על אדמת פולין? שריפה מסתורית פרצה במתקן אסטרטגי

שריפה פרצה הלילה בתחנת תקשורת לוויינית של סטארלינק במרכז פולין. המשנה לראש הממשלה ושר הדיגיטל הפולני קרישטוף גאוקובסקי טען כי מדובר במעשה חבלה שנועד לפגוע בתשתית האינטרנט ולשבש את השירות, בין היתר עבור צבא אוקראינה.

השריפה פגעה במערכת החשמל ובגנרטור הגיבוי של התחנה, הנמצאת בבעלות חברת התקשורת הממשלתית אקסאטל. התחנה משמשת להעברת תעבורת אינטרנט ברחבי פולין ולמדינות באזור, ובהן אוקראינה, והיא משמשת גם מערכות של סטארלינק. לפי הרשויות, המערכות חזרו לפעול.

"ברור שמעשה החבלה הזה נועד להשבית את התחנה", אמר גאוקובסקי, והוסיף כי מדובר ב"מרכיב בשלב הבא של המלחמה ההיברידית". לדבריו, "יש אינדיקציות רבות" לכך שהאירוע מתאים ל"דוקטרינת התקיפה הרוסית החדשה".

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עם זאת, גאוקובסקי הדגיש כי בשלב זה עדיין לא נקבע שרוסיה עומדת מאחורי השריפה. גם דובר שירותי הביטחון הפולניים אמר כי מוקדם לקבוע את הסיבה או המניע, אף שהכול מצביע על כך שהשריפה נגרמה במכוון.

האירוע מתרחש על רקע אזהרות פולניות מפני פעילות חבלה רוסית במדינה, שבגבולה המזרחי נמצאות אוקראינה ובלארוס.