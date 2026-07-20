פרקליטות מחוז דרום הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום חמור נגד סלאם אמיטל (20) ממסעודין אל-עזאזמה, המייחס לו שורת עבירות נשק חמורות במסגרת רשת הברחות מאורגנת שפעלה במשך שנתיים.

על פי הנטען, הנאשם היה מעורב בהברחת 32 כלי נשק ארוכים ממצרים לישראל באמצעות רחפנים ונקודות מפגש בשטח, תוך שהוא מוכר אותם לגורמים שונים בתמורה לעשרות אלפי שקלים לכל כלי נשק.

מכתב האישום שהגיש עו"ד אסף בר יוסף מפרקליטות מחוז דרום עולה כי במהלך השנים 2025–2026 היה אמיטל שותף מרכזי בשרשרת הברחות שיטתית. הוא עמד בקשר עם גורמים שפעלו ממצרים, אסף כלי נשק שהוברחו מסיני מנקודות מפגש שונות, הוביל אותם, הסתיר אותם במערות באזור ביר הדאג', ומכר אותם הלאה בתמורה כספית נכבדה.

רובי M-16 ב-35 אלף שקלים ליחידה

על פי כתב האישום, באחד המקרים רכש אמיטל רובה סער מסוג FN תמורת 30 אלף ש"ח, הסתיר אותו במערה סמוך לביר הדאג' והחזיק בו במשך חודשים. במקרה נוסף, קשר הנאשם עם תושב סיני להברחת שלושה רובי M-16 באמצעות רחפן, אולם הרחפן יורט על ידי צה"ל וכלי הנשק נתפסו. לאחר מכן, כך נטען, שבר אמיטל את מכשיר הטלפון שבו השתמש לצורך ביצוע העסקה, במטרה לשבש את החקירה.

עוד עולה מכתב האישום כי במספר הזדמנויות נוספות אסף אמיטל משלוחי נשק שהוברחו ממצרים, ובהם רובי סער מסוג M-16, הוביל אותם, מכר אותם לגורמים שונים בישראל וקיבל תמורתם אלפי שקלים. באחד המקרים אסף שבעה רובי M-16 ומכר כל אחד מהם תמורת 33 אלף ש"ח, ובמקרה נוסף אסף שבעה רובי M-16 נוספים שנמכרו תמורת 35 אלף ש"ח לכל רובה. בהמשך, על פי הנטען, היה מעורב בהברחת משלוחים נוספים של שלושה רובי M-16 בכל פעם, אותם מכר במחירים שנעו בין 32 ל-33 אלף ש"ח לכלי נשק.