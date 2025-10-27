כיכר השבת
התנין בתעלה: המשטרה הבריטית פתרה את אחת התעלומות המוזרות ביותר "בשנה האחרונה"

המשטרה במחוז דרבישייר שבאנגליה נאלצה להתמודד עם אחת הבקשות המוזרות ביותר, לאחר שדווח לה על תנין שהתגלה בתעלה בעיירה וילינגטון | יחידת הפשיעה הכפרית פרסמה קריאה ברשתות החברתיות בניסיון להבין כיצד הגיעה החיה המסוכנת, לכאורה, לאזור בו היא כלל לא אמורה להימצא - עד שהתגלה הפתרון המפתיע (מעניין)

התנין שנמצא בתעלה (צילום: רשתות חברתיות)

צוות הפשיעה הכפרית של משטרת דרבישייר התמודד בימים האחרונים עם אחת הקריאות המוזרות שפורסמו בעמוד הפייסבוק שלהם: דיווח על תנין שנמצא מושלך בתעלת מים באזור ווילינגטון. למרות שהתנין לא נחשב ליונק-מיים נפוץ במחוז האנגלי, פנתה לציבור בבקשה לעזור למצוא רמזים שישפכו אור על המקרה.

בהודעת המשטרה נכתב: "ברור לכולנו שהתנין איננו יליד דרבישייר, ואם למישהו יש מידע על מיקומו או על נסיבות הגעתו לתעלה, נשמח לדעת. ולצורך הבהרה - אנחנו אמנם לא אנשי רפואה, אך לגמרי ברור שהתנין הזה מת".

הפנייה עוררה גל עניין ותגובות רבות ברשת, כאשר רבים הצביעו על כך שהתנין שנמצא אינו נראה חי. בתוך זמן קצר, התבהרה התעלומה: אזרח שזיהה את התנין סיפר למשטרה כי מדובר בתנין שפוחלץ – פריט ששימש הצגות והיה ממולא בקש. הוא ככל הנראה הושלך מחוסר שימוש ונתפס בטעות במהלך דייג, ובכך באה לסיומה אחת התעלומות המשעשעות במחוז.

סיכום מפי המשטרה: "התברר שהתנין הזה היה יותר קש מאשר פחד - אבל הוא אכן הפתיע את כולנו".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

