לראשונה מזה 40 שנה: צפר גילה - ברווז קרח נדיר נצפה בישראל

התרגשות נרשמה אתמול (שישי) בקרב חובבי הטבע והצפרים בישראל, כאשר לראשונה מזה ארבעה עשורים נצפה בארץ ברווז קרח נדיר.

הצפר גיא שביט גילה את הברווז במאגר קולחין הסמוך לקיבוץ הגושרים שבצפון עמק החולה, והפעם הראשונה אי פעם שהמין נצפה בצפון הארץ.

ברווז הקרח, המוכר בשמו המדעי, דוגר באזורי החוג הקוטב הצפוני, ואזור החורף הקבוע שלו משתרע על פני צפון אירופה וצפון אמריקה. "זהו מין נדיר ביותר בישראל", הסביר ד"ר יואב פרלמן, מנהל מרכז הצפרות בחברה להגנת הטבע.

על פי הנתונים שנמסרו מהחברה להגנת הטבע, ברווז הקרח נצפה בישראל חמש פעמים בלבד בעבר, בין השנים 1979 ל-1986, כאשר כל התצפיות היו באזור אילת בדרום הארץ. מאז 1986 ועד אתמול, לא תועדה אף תצפית של המין בישראל - פרק זמן של כארבעה עשורים.

יצוין כי התצפית הנוכחית מהווה אבן דרך נוספת: זו הפעם הראשונה אי פעם שברווז קרח נצפה בצפון הארץ. כל התצפיות הקודמות היו מרוכזות באזור אילת בלבד, מה שהופך את הגילוי הנוכחי למיוחד במינו.

בחסות הפסקת האש שנכנסה לתוקף באזור, נהרו היום (שבת) צפרים רבים למאגר הקולחין שבקיבוץ הגושרים, אזור שרק יממה קודם לכן היה תחת אש כבדה מלבנון. הצפרים זכו לצפות מקרוב באורחת הנדירה, שהתעכבה באזור מספר שעות.

התצפית הנדירה מצטרפת לשורה של גילויים מרגשים בעולם הטבע הישראלי בשנים האחרונות. בשנה שעברה נצפה במפרץ אילת טריגון מנגרובים נדיר, ולפני מספר שנים הגיעה לראשונה לארץ אנפית סינית שתועדה בגן הבוטני בירושלים.