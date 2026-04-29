ברגע האחרון: כך נמנע טבח ב-80 היפופוטמים שהותיר פבלו אסקובר

ברון הסמים המפורסם פבלו אסקובר

סיפור יוצא דופן בקולומביה סביב ההיפופוטמים שהותיר אחריו ברון הסמים פבלו אסקובר ממשיך לעורר עניין בינלאומי, כאשר כעת עולה הצעה להעביר כ-80 מהחיות להודו כדי להצילם מהשמדה מתוכננת.

על פי הדיווחים, אננט אמבאני, בנו של המיליארדר ההודי מוקש אמבאני, חידש הצעה להעביר את ההיפופוטמים למקלט החיות הפרטי שלו ונטרה במדינת גוג’ראט. אמבאני אמר כי מדובר ב“יצורים חיים בעלי תודעה”, והוסיף כי “אם יש לנו את היכולת להציל אותם באמצעות פתרון בטוח והומני, יש לנו אחריות לנסות”. ההיפופוטמים, שמקורם באפריקה, הובאו בשנות ה-80 לקולומביה על ידי אסקובר לאחוזתו האגדית האסיינדה נאפולס. לאחר מותו ב-1993 נותרו בעלי החיים ללא פיקוח, התרבו בטבע והפכו לאוכלוסייה פולשת שמונה כיום לפי ההערכות יותר מ־200 פרטים.

החיות התפשטו לאגן נהר המגדלנה וגרמו לנזקים סביבתיים משמעותיים, כולל פגיעה בצמחייה, איום על בעלי חיים מקומיים ואף מקרי תקיפה של חיות משק. בשל כך, הרשויות בקולומביה הודיעו לאחרונה על תוכנית לצמצום האוכלוסייה, כולל אפשרות להמתה מבוקרת, צעד שעורר ביקורת חריפה מצד ארגוני זכויות בעלי חיים.

המקלט של אמבאני, ונטרה, כבר מארח עשרות אלפי בעלי חיים אך נמצא גם תחת ביקורת מצד גורמים בינלאומיים, שטענו בעבר לחששות בנוגע לאופן רכישת בעלי החיים ולשקיפות פעילותו. עם זאת, בית המשפט העליון בהודו קבע כי לא נמצאו ראיות לעבירות.

אמבאני ציין כי פנה ישירות לממשלת קולומביה בבקשה לאפשר העברה “מדעית ובטוחה” של ההיפופוטמים, והוסיף כי “הם לא בחרו את המקום שבו נולדו ולא את הסיטואציה שבה הם נמצאים כיום”.