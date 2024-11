ג'ורג' הרברט לי מאלורי, מטפס הרים בריטי, התמסר לחלום נועז: כיבוש פסגת האוורסט - ההר הגבוה בעולם. היה זה בשנות העשרים המוקדמות, מאלורי השתתף בשלוש משלחות בריטיות, כל אחת מהן הייתה ניסיון נועז להגיע לפסגה. מסעו אל הלא נודע אל פסגות מושלגות ותהומות עמוקות הסתיים בטרגדיה. בשנת 1924, במהלך ניסיונו השלישי, נעלם מאלורי יחד עם שותפו לטיפוס, אנדרו אירווין, בתוך ערפילי ההר והוכרז כנעדר. רק בשנת 1999, נמצאה גופתו של מאלורי, עדות אילמת לחלום שקפא.

מאלורי תמיד נשאל: מדוע? מה דוחף אדם להסתכן ולטפס על הר כה מסוכן?

תשובתו של מאלורי, שהפכה לסמל בעולם הטיפוס הייתה חדה וקולעת: "Because it's there" ("כי הוא שם").

בדור האינסטנט זה לא המקום המומלץ להרביץ נאום על אושר שבא מתוך קושי, לפשט את ההבנה שהרגל הדורכת בפסגה התחילה בצעד אחד קטן. אתגרים, התמסרות והתמדה - אלו מילים לא מקודמות שניתן למצוא אולי בדף 12 או 13 בהצעות דף הבית של גוגל. אך בזמנים ההם הקריאה ל'אתגר' הייתה מחשמלת וממגנטת, למה? ככה! - כי הוא שם.

מאי 1953

טנזינג נורגיי - מתוך ספרו הביוגרפי: "אני חושב לעיתים קרובות על אותו בוקר במחנה תשע. בילינו את הלילה שם, הילרי ואני, באוהל הקטן שלנו בגובה של כמעט 28,000 רגל – היה זה לילה קר מאוד. מגפיו של הילרי קפאו, וכמעט שגם אנחנו. אבל עכשיו באור האפור כשאנחנו יוצאים מהאוהל כמעט אין רוח. השמיים בהירים ושקטים. זה כבר לא רק חלום, חלום גבוה בשמיים, אלא דבר אמיתי ומוצק, דבר של סלע ושלג שאפשר לטפס עליו. אנחנו מתכוננים. נטפס עליו. הפעם, בעזרת הא-ל, נטפס עד הסוף.

"להילרי זה אולי לא אומר הרבה. עבור אדם מהמערב זה רק מקום רחוק ומוזר בארץ רחוקה ומוזרה. אבל עבורי זה בית. כשאנחנו מהדקים את מכלי החמצן שלנו, אני נזכר בילד הזה, כל כך קרוב וכל כך רחוק, שמעולם לא שמע על חמצן, אך בכל זאת הביט בהר הזה וחלם".

טנזינג נורגיי, האיש הראשון שכבש את פסגת העולם, (יחד עם אדמונד הילרי) נולד בלב רכסי ההימלאיה המושלגים. אל תוך חיים פשוטים, כמעט אלמוניים, הוא היה אחד משלושה עשר ילדים שנולדו למשפחה צנועה משבט השֶׁרְפָּה. שבעה בנים ושש בנות נולדו למשפחתו אך בעקבות האקלים הקשה שרדו מתוכם רק טנזינג ועוד שתי אחיות. ילדותו עברה עליו בכפר תמי הנידח, באזור סולו קומבו שטח שיפוטם של בני שבט השרפה.

השרפה הם שבט מרתק בעל מסורת ותרבות עשירה ממוצא מונגולי, מנהג אחד של השבט אף צבר תאוצה בדמות תליית דגלים צבעוניים לסימן ברכה, הם אותם דגלונים ססגוניים שמקשטים כמעט כל תמונה מהאוורסט. בני השבט נודעים ביכולות הטיפוס המופלאות שלהם, יכולות שפותחו מתוך הכורח לנווט בנוף ההררי התלול, ועד להיום מלווים קבוצות טיפוס מכל העולם.