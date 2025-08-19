פייר פוליאבר, תומך ישראל המושבע שהודח - חוזר לפרלמנט במפתיע

פייר פויליבר, מנהיג האופוזיציה השמרנית בקנדה, חזר היום (שלישי) לפרלמנט לאחר הפסד מפתיע בבחירות באפריל, וזכה מחדש בהזדמנות להתמודד מול ראש הממשלה מארק קרני. בבחירות מיוחדות שנערכו ביום שני במחוז הבחירה Battle River-Crowfoot שבאלברטה, נתון חזק עבור השמרנים, ניצח פוליבר עם 80.4% מהקולות, כך דווח היום ב'רויטרס'.

המושל הקודם התפטר כדי לאפשר לפוליבר להתמודד על מושבו, וכך הבטיח את חזרתו לבית הנבחרים. פוליבר, שמאשים את ממשלת הליברלים בכישלון בטיפול ביחסי ארה״ב ובהצטברות חובות, יוכל להעלות את ביקורתו ישירות מול קרני עם חידוש מושבי הפרלמנט ב-15 בספטמבר. קרני, שנכנס לתפקיד ראש הממשלה במרץ וזכה בממשלת מיעוט באפריל, התחייב לעמוד מול נשיא ארה״ב דונלד טראמפ אך מאז נקט בגישה מתונה יותר לנוכח הטלת מכסים על קנדה.

״הגירעון פורץ את הגבולות, האינפלציה מטפסת, והמרפקים למטה״, אמר פוליבר בנאום הניצחון. קרני בירך אותו על כך ברשת X. מבחינה פוליטית, קרני אינו בסכנה מיידית. למרות שמדובר בממשלת מיעוט, הליברלים יכולים לסמוך על תמיכת מפלגות קטנות כדי לשרוד הצבעות אמון. סקר של Nanos Research מתחילת החודש הצביע על 44% תמיכה בליברלים מול 33% בשמרנים.

בתחילת השנה נראו השמרנים בדרך לניצחון מוחץ על הליברלים של ג׳סטין טרודו, שנשאו יתרון מועט בסקרים לאחר יותר מתשע שנים בשלטון. עם זאת, המצב הפוליטי השתנה לאחר שטרודו הודיע על פרישתו וטראמפ החל לאיים במכסים ואפילו בצעדים נגד קנדה.

פייר פולייבר נחשב לאחד הקולות הבולטים והקולניים ביותר לטובת ישראל בקנדה. עד לפני שנה, נראה היה כי נצחונו מובטח, אולם כאמור, בעקבות ההתמודדות מול טראמפ העדיפו הקנדים להמשיך עם ממשלת השמאל המוכרת.