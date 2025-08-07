אתם לא רוצים לחוות את זה. מערבולת אוויר, אילוסטרציה ( שאטרסטוק )

כשאנדרו דייויס עלה על המטוס ללונדון, בדרכו לניו זילנד כדי לפקח על תערוכה פופולארית, הוא לא שיער עד כמה תשתנה התחושה כלפי טיסות בהמשך חייו. הוא גם לא דמיין לעצמו שהטיסה שלו לבירה הבריטית - אחת מיני רבות שביצע בחייו, תהפוך לסיוט שלא ישכח לעולם.

"זה הרגיש כמו רכבת הרים", הוא משחזר. "הרגשתי איך אני נמחץ אל תוך המושב, ואז צנחנו פתאום. מגש האוכל נחבט לי בפנים, קפה נשפך עליי, והכול מסביב היה הפוך. אנשים צרחו, חפצים עפו", הוא אומר, ומוסיף לתאר את מה שחוו חבריו לטיסה המפוקפקת: "הייתה פשוט תחושת חוסר אמון מוחלטת". >> למגזין המלא - לחצו כאן לדבריו, הוא היה בין ברי המזל. אחרים במטוס נפצעו קשה. נוסע בן 73 לקה בליבו, ולמרבה הזוועה - מת במקום. זו אמנם תוצאה נדירה מאוד של מערבולות אוויר, אך הפציעות - ובמיוחד בקרב צוותי האוויר - הופכות שכיחות בהרבה. למצולמים אין קשר למציאות | העיתונאי מתי פרידמן חושף את שקרי התקשורת העולמית דני שפיץ | 12:03 אינדונזיה מייעדת אי בלתי מיושב לאלפי תושבים פצועים מעזה דוד הכהן | 12:48 הנתונים מדהימים: רק בארצות הברית לבד, תועדו מאז 2009 למעלה מ-200 פציעות חמורות כתוצאה ממערבולות, שרובן אירעו לצוותים שהיו מחוץ למושב. ובזמן ששינויי האקלים הולכים ומשנים את פני האטמוספרה, המומחים מזהירים: השמיים יהפכו סוערים יותר, ולעיתים גם מסוכנים יותר. בכתבה שפורסמה בשבוע שעבר ב-BBC, הוצג תחקיר מקיף על תופעת מערבולות האוויר בטיסות, תופעה שמכיר כל מי שעלה על מטוס בחייו. מתברר, שלפעמים המצב מתדרדר בקיצוניות, הרבה מעבר לחוויה לא נעימה.

פינוי פצוע מטיסה ( שאטרסטוק )

אז אם אתם מאלה שחוששים לטוס, אולי כדאי לעשות את זה לפני שיהיה מאוחר. לא ברור אם יגיע היום שטיסות יהפכו לדבר מסוכן, אך לפי המומחים, תופעת מערבולות האוויר בטיסות הולכת רק להקצין בעשורים הקרובים.

החוקר האטמוספרי פרופ’ פול וויליאמס מאוניברסיטת רידינג לא מותיר מקום לספק. "בתוך כמה עשורים", הוא אומר, "כמות המערבולות החזקות בעולם צפויה להכפיל את עצמה, אולי אפילו לשלש. אם היום יש עשר דקות של טלטלות, בעתיד זה עלול להפוך לעשרים או שלושים". אכן מלחיץ.

וכשזה קורה בגובה של 11 קילומטרים, ההשלכות עלולות להיות חמורות מאוד.

בכל שנה, מתרחשים כ-5,000 מקרים של מערבולות בנתיב הסוער מעל האטלנטי, בדרגת חומרה גבוהה או יותר - מתוך כ-35 מיליון טיסות עולמיות. לפי דו"ח הבטיחות של ארגון התעופה האזרחית הבינלאומי, כמעט 40 אחוז מהפציעות בטיסות בשנת 2023 נגרמו כתוצאה מהן.

לפי דו"ח שפרסמו מומחי תעופה, האזור המועד ביותר לפורענות הוא נתיב הטיסות הצפוף בין בריטניה לצפון אמריקה והקריביים. מאז החלו לוויינים לעקוב אחרי האטמוספרה, חלה עלייה של 55 אחוזים במערבולות קשות באזור זה בלבד, מה שממחיש כי המצב אכן מחמיר.

הטייסים מנטרים תדיר את מצב הרוח. טייסים בתא הקוקפיט ( צילום: שאטרסטוק )

אבל זו רק ההתחלה.

מחקרים חדשים מצביעים על עלייה צפויה גם מעל מזרח אסיה, צפון אפריקה, האוקיינוס השקט, המזרח התיכון ואזורים נוספים.

לפי המומחים ששוחחו עם כתבי הרשת הבריטית, הגורמים העיקריים למערבולות האוויר הם שלושה: עננים סוערים, זרמי אוויר סביב הרים, ושינויים פתאומיים בכיוון או במהירות הרוח בגובה רב – תופעה הקרויה "מערבולות באוויר צלול".

הסוג האחרון הוא הבעייתי ביותר, משום שאין לו סימנים נראים לעין. הוא עלול להפתיע מטוסים גם כשהשמיים נראים שלווים לחלוטין.

השפעת שינויי האקלים בהתחממות כדור הארץ משפיעה על כל אחד מהסוגים, אך בעיקר מגבירה את המערבולות באוויר צלול. הסיבה: שינויי טמפרטורה חדים יותר בין דרום לצפון יוצרים זרמים סילוניים חזקים יותר - והם מביאים איתם גם טלטלות עוצמתיות יותר.

"האוויר בדרום מתחמם הרבה יותר מהר מהאוויר בצפון," מסביר פרופ’ וויליאמס. "הפער הזה מחזק את הזרם הסילוני - וכשזה קורה, גם המערבולות מתעצמות."

במקביל, האטמוספרה החמה יכולה להכיל יותר לחות. השילוב הזה יוצר סופות רעמים אימתניות עם עליות וירידות חדות מאוד של אוויר - מה שמגביר את הסיכוי לטלטלה חריגה.

כך מתרחשת מערבולת אוויר ( צילום: שאטרסטוק )

כך בדיוק התרחש המקרה של דייויס, במאי 2024. מטוס סינגפור איירליינס טס מעל מיאנמר ונקלע לאזור מתפתח של עננות רעם. תוך פחות מחמש שניות, הוא צנח 54 מטרים (!) תדמיינו את התחושה של הנוסעים באותם רגעים, שהיו כנראה די משוכנעים שהחיים שלהם עומדים להיגמר. לפי התיאור של דיוויס, נוסעים עפו ממקומותיהם, וכמה מהם נזקקו לטיפול ממושך. אחד מהם כאמור איבד את חייו - בגלל טיסה שגרתית.

האם יש ממה לפחד? "מאוד", מודה דייויס. "לא רק בשבילי - גם בשביל הילדים שלי. אני מקווה שלא יקרה להם מה שקרה לי."

מחקר שנערך לאחרונה בבריטניה העלה כי אחד מכל חמישה מבוגרים במדינה מפחד לטוס. מערבולות קשות יותר עלולות להפוך את הטיסות לסיוט של ממש בעבורם.

הסקר שנערך על ידי מכון YouGov בקרב 2,704 נבדקים בוגרים ב-9 בינואר 2024, מעלה כי רוב הציבור אינו חושש מטיסה.

מהנתונים עולה ש-41 אחוזים השיבו שאינם מפחדים כלל, בעוד ש-34 אחוזים העידו שהם "לא מאוד מפחדים". מפחדים - רק לא מאוד.

לעומתם, לא פחות מ-16 אחוזים הגדירו את עצמם כ"די מפחדים", ו-6 אחוזים כ"מאוד מפחדים". עוד 2 אחוזים השיבו שאינם יודעים.

ארופוביה. פחד מטיסות ( צילום: שאטרסטוק )

ולשאלת השאלות: האם זה מסוכן?

"אתה לא תאמין עד כמה כנף של מטוס גמישה", מספר כריס קין, טייס לשעבר. "במבחני הרס, מכופפים את הכנף של בואינג 747 עד שהיא מתעקמת בזווית של 25 מעלות למעלה - וזה מצב קיצון שבחיים לא יקרה, אפילו במערבולת החזקה ביותר".

מעבר לפחדים, מתברר שלמערבולות הטיסה יש גם מחיר כלכלי. חברת AVTECH, שעובדת עם שירותי החיזוי כדי להתריע בפני טייסים, מעריכה שהנזק הכולל לחברות התעופה נע בין 180 אלף ל-1.5 מיליון ליש"ט בשנה לכל חברה.

מדובר לא רק בתיקונים למטוסים, אלא גם בפיצויים, בהוצאות דלק נוספות בשל שינויי מסלול, ובשעות עבודה מבוזבזות.

ב-2019 למשל, נאלצו חברות התעופה באירופה לטוס כמיליון קילומטרים נוספים בגלל מזג אוויר קיצוני, מה שתרם לפליטת 19 אלף טונות פחמן דו-חמצני - תוצאה מובהקת של הצורך לעקוף סופות ומערבולות.

ומה יהיה בעתיד? בארגון יורוקונטרול צופים שבעקבות ההחרפה באירועי מזג האוויר עד 2050, מספר הסטיות ממסלול רק יעלה, ועימו גם העומס על נתיבי האוויר.

הבשורות הטובות הן שיכולת החיזוי משתפרת. פרופ’ וויליאמס מציין שיכולת זיהוי מערבולות באוויר צלול עומדת היום על כ-75 אחוז, לעומת 60 אחוז בלבד לפני שני עשורים.

הטייסים נעזרים בתחזיות מפורטות עוד לפני ההמראה, והם מקבלים עדכונים תוך כדי טיסה מדיווחים של מטוסים אחרים וממרכזי שליטה.

נוקטים בפעולה מעשית. מטוס של חברת סאות'ווסט איירליינס ( צילום: שאטרסטוק )

חברות מסוימות כבר נוקטות בצעדים מעשיים. סאות'ווסט איירליינס הודיעה שתסיים את שירות הדיילים מוקדם יותר במהלך הירידה, בגובה 18 אלף רגל, וזאת בכדי למנוע פציעות. קוריאן אייר אף הפסיקה להגיש אטריות לנוסעים במחלקת תיירים, אחרי שמספר המערבולות הכפיל את עצמו מאז 2019. למה רק אטריות? לא ברור...

בעלי חזון כבר מפתחים טכנולוגיות פורצות דרך. חוקרים חקרו כיצד ינשוף חוצה גלי רוח בקלות מפתיעה, וגילו כי כנפיו מתפקדות כמו מערכת בולמי זעזועים. הם מעריכים שניתן ליישם את עקרונות המבנה הזה גם בכלי טיס קלים.

סטארט-אפ אוסטרי בשם Turbulence Solutions כבר פיתח מערכת שמנטרת שינויים באוויר ושולחת אותות למייצבים בכנפיים - מה שמפחית את המערבולות ב-80 אחוזים במטוסים קלים.

טכנולוגיה ניסיונית אחרת, הנחקרת באוניברסיטת קליפורניה, משלבת בינה מלאכותית שלומדת את תנועת הרוח סביב הכנף בזמן אמת ומגיבה בהתאמה.

אבל אל תצפו לראות את זה בבואינג 737 הבא שתטוסו בו. "הטכנולוגיות האלה עדיין רחוקות מכניסה לצי המטוסים המסחריים", מסביר פינלי אשר, מהנדס תעופה ותומך בקיימות בענף.

ובחזרה למר דיוויס. האיש שחווה על בשרו את הטיסה הטראומטית, מתאר כי הוא כבר לא מתייחס לטיסות בבנאליות כמו פעם. "ברגע שאני מתיישב, החגורה מיד עליי", הוא מתאר. "אם אני חייב לקום, אני עושה את זה בזהירות - וחוזר מיד למושב", אומר האיש שעדיין בטראומה.

עולם התעופה אמנם לא עומד להתרסק, אבל ייתכן שהטלטלות החזקות כבר לא יישארו נחלת המקרה הנדיר.

אז בדרך לחופשת בין הזמנים מעבר לים, הנה עצה מאיתנו: תחגרו חזק; ובעיקר - תגידו תפילת הדרך.

שתהיה לכם טיסה נעימה ושלווה.