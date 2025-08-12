מומחה המים הראשי של איראן, מוחסן ארבאביאן, הטיל אשמה חריגה ומעוררת תמיהה על ארצות הברית וישראל, בטענה כי הן מסיטות באופן מכוון ענני גשם מאיראן כדי לגרום לבצורת מכוונת. לדבריו, שתי המדינות, שלטענתו "מתיימרות לשלוט בתחום הזה ועושות זאת... והיו עוינות כלפינו במשך ארבעים ומשהו שנה, עושות זאת בהדרגה".

בצורת ומחסור במים, הם לא דברים חדשים באיראן, כך גם ב-2018 גנרל ריגדיר ע'ולם רזה ג'לאלי, ראש ארגון ההגנה האזרחית של איראן, האשים שישראל עומדת מאחורי שינויי האקלים וגונבת עננים. אך הפעם השקרים המופרכים נשמעים הדברים מאיש שאמון על המים באיראן.

ארבאביאן הציג את טענותיו המטרידות בשידור חי, וטען כי וושינגטון וירושלים עומדות מאחורי תוכנית סודית להטיית עננים הרחק מאיראן, מה שמייבש את אגמיה ומוביל את ענני הים התיכון למדינות אחרות במקום זאת. כהוכחה לטענותיו, הוא ציין כי "מתמונות לווין אנו רואים שכיוון הענן משתנה". הוא התייחס למצב הלא-טבעי לדבריו, שבו "אחד מלא מים, השני יבש", למרות שלכאורה היו מחוברים או קשורים.

המומחה האיראני פירט את דפוס ההסטה לכאורה, וטען כי "ענן שמגיע מכיוון טהראן... אמור להשפיע על המדינה שלנו, אבל לאט לאט הוא עובר לכיוון טורקיה, נכנס לאזרבייג'ן ועולה לכיוון ארמניה". ארבאביאן דחה כל טענה שמדובר בתופעה טבעית, והדגיש כי "לא, זה לא טבעי". אויביה המושבעים של איראן פתחו במלחמת אקלים סמויה, שבה עננים הופכים לכלי אסטרטגי במאבק על משאבי מים. חתם את דבריו.