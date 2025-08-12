כיכר השבת
הבצורת באיראן

זה עוד לא היה: מומחה המים הראשי באיראן מאשים את ישראל בהזזת עננים

מומחה המים הראשי באיראן מאשים את ישראל וארצות הברית בתוכנית סודית להסיט ענני גשם מהמזרח התיכון, ולהוביל לבצורת קשה באיראן. לטענתו, מדובר במלחמת אקלים אסטרטגית שמכוונת נגד המדינה (מעניין)

טוב שיש מי שלוקח אחראיות - מומחה המים הראשי של איראן, מוחסן ארבאביאן, (צילום: מסך)

מומחה המים הראשי של איראן, מוחסן ארבאביאן, הטיל אשמה חריגה ומעוררת תמיהה על וישראל, בטענה כי הן מסיטות באופן מכוון ענני גשם מ כדי לגרום לבצורת מכוונת. לדבריו, שתי המדינות, שלטענתו "מתיימרות לשלוט בתחום הזה ועושות זאת... והיו עוינות כלפינו במשך ארבעים ומשהו שנה, עושות זאת בהדרגה".

בצורת ומחסור במים, הם לא דברים חדשים באיראן, כך גם ב-2018 גנרל ריגדיר ע'ולם רזה ג'לאלי, ראש ארגון ההגנה האזרחית של איראן, האשים שישראל עומדת מאחורי שינויי האקלים וגונבת עננים. אך הפעם השקרים המופרכים נשמעים הדברים מאיש שאמון על המים באיראן.

ארבאביאן הציג את טענותיו המטרידות בשידור חי, וטען כי וושינגטון וירושלים עומדות מאחורי תוכנית סודית להטיית עננים הרחק מאיראן, מה שמייבש את אגמיה ומוביל את ענני הים התיכון למדינות אחרות במקום זאת. כהוכחה לטענותיו, הוא ציין כי "מתמונות לווין אנו רואים שכיוון הענן משתנה". הוא התייחס למצב הלא-טבעי לדבריו, שבו "אחד מלא מים, השני יבש", למרות שלכאורה היו מחוברים או קשורים.

המומחה האיראני פירט את דפוס ההסטה לכאורה, וטען כי "ענן שמגיע מכיוון טהראן... אמור להשפיע על המדינה שלנו, אבל לאט לאט הוא עובר לכיוון טורקיה, נכנס לאזרבייג'ן ועולה לכיוון ארמניה". ארבאביאן דחה כל טענה שמדובר בתופעה טבעית, והדגיש כי "לא, זה לא טבעי". אויביה המושבעים של איראן פתחו במלחמת אקלים סמויה, שבה עננים הופכים לכלי אסטרטגי במאבק על משאבי מים. חתם את דבריו.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במעניין:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר