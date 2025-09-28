כיכר השבת
ארה"ב: אלמוני התקרב עם סירה ופתח באש לעבר ההמון - שלושה נהרגו

אלמוני ששט עם סירתו בסמוך להמון שהתכנס באתר בילוי בצפון קרוליינה, פתח לפתע באש לתוך הקהל והרג שלושה בני אדם | לפי הדיווחים הרשמיים, באירוע ישנם גם לפחות שמונה פצועים (חדשות) 

הזירה, הלילה (לפי סעיף 27א)

בלילה שבין שבת לראשון, בסאות' פורט שבצפון קרוליינה, אירע ירי המוני שבו נהרגו שלושה בני אדם ונפצעו לפחות שמונה נוספים, לאחר שאדם ירה מסירה לעבר קהל ששהה בבר השוכן לחופי המים, כך מסרו הרשויות.

החשוד במעשה, שנעצר זמן קצר לאחר האירוע, נמצא כעת במעצר משטרת אוֹק איילנד וצפוי להיות מועבר לחקירה בידי רשויות סאות' פורט, בסיוע לשכת החקירות המדינתית של צפון קרוליינה. עדיין לא ברור היקף הפגיעות של הפצועים או המניע למתקפה, אך הרשויות ציינו כי "אין איום נוסף לציבור".

הירי אירע סמוך לשעה 21:30, כאשר סירה שבה שהה אדם אחד התקרבה לבר American Fish Company והחלה בירי. לאחר מכן נמלט היורה לכיוון תעלת המים הקרובה. כשלושים דקות לאחר מכן הבחין צוות החוף של באדם שתיארו כחשוד ועצרו אותו.

האירוע מצטרף לגל ירי שהולך ומתארך בארצות הברית, במקומות שנחשבים בדרך כלל לבטוחים, כמו ברים, מסעדות, מרכזי קניות ובתי ספר. לפי ארכיון אלימות הנשק, התרחשו עד כה השנה לפחות 320 אירועי ירי המוניים, שבהם נפצעו ארבעה בני אדם לפחות בכל אחד, מבלי לכלול את היורה.

