שר ההגנה האמריקאי פיט הגסת' הורה אמש (ראשון) לפרוס 200 חיילי מילואים של אורגון תחת סמכות פדרלית, זאת לאחר שמדינת אורגון הגישה תביעה פדרלית נגד החלטתו של הנשיא דונלד טראמפ לשלוח כוחות צבאיים לעיר פורטלנד הנשלטת על ידי הדמוקרטים.

ההחלטה לפרוס את הכוחות הגיעה לאחר הפגנות קיצוניות של קבוצות שמאל נגד מתקן רשות ההגירה ICE בעיר.

טראמפ הודיע בשבת על כוונתו לפרוס חיילים בפורטלנד, במטרה להגן על מתקנים פדרליים של ההגירה מפני מה שכינה "טרוריסטים פנים-אמריקאים", והסמיך אותם להשתמש ב"כל העוצמה הנדרשת". החלטתו, שהגיעה בהפתעה למספר בכירים בפנטגון, נחשפה במכתב רשמי שצורף לתביעה שהגישה אורגון.

בפרסום ברשת החברתית שלו כתב טראמפ: "לבקשת מזכירת ביטחון המולדת, קריסטי נועם, אני מורה לשר המלחמה, פיט הגסת', לספק את כל הכוחות הדרושים כדי להגן על פורטלנד מוכת המלחמה, וכל מתקני ה-ICE שלנו הנמצאים תחת מצור, מפני מתקפות של אנטיפה וטרוריסטים מקומיים אחרים. אני גם מאשר שימוש בכוח מלא, במידת הצורך".

התביעה הוגשה על ידי התובע הכללי של אורגון, דן ריילפילד, ומיועדת נגד טראמפ, הגסת' ושרת המולדת קריסטי נואם. במסגרתה נטען כי הנשיא חרג מסמכויותיו והפר את זכותה הריבונית של אורגון לנהל את כוחות המשטרה והמילואים שלה. "בלתי אפשרי לראות כל הצדקה לפעולה זו, הנשיא מתאר את פורטלנד כ'עיר הרוסה במלחמה', 'המצויה במצור' על ידי 'טרוריסטים פנים-אמריקאים'. בכך הופרו סמכויותיה של אורגון", נכתב בתביעה.

ריילפילד הוסיף כי ההפגנות נגד סוכנות ההגירה בפורטלנד היו קטנות ומבוקרות מאז יוני, וכי פריסת 200 חיילי מילואים עבור מתקן בודד אינה נוהל רגיל.

לפי נתוני הפנטגון והדיווחים הראשוניים של איגוד ראשי הערים הגדולות בארה"ב, הפשיעה האלימה בפורטלנד ירדה ב-51% בחצי הראשון של 2025 לעומת התקופה המקבילה אשתקד. עם זאת, טראמפ שם את נושא הפשיעה במרכז סדר יומו מאז חזר לבית הלבן בינואר, גם כשהמגמות מצביעות על ירידה בעבירות האלימות בערים רבות.

הפריסה מגיעה על רקע מתיחות גוברת בערים אמריקאיות בולטות בעקבות מהלך טראמפ נגד ההגירה, ימים ספורים לאחר ירי במתקן ההגירה בדאלאס, שבו נהרג עציר אחד ושניים נוספים נפצעו קשה.

ראש עיריית פורטלנד קית' וילסון, כמו גם בכירים אחרים במדינה, למדו על החלטת הנשיא מהמדיה החברתית. בכירים בפנטגון התייחסו למהלך כ"הפתעה מוחלטת", וציינו כי הצבא היה עסוק בתכנון סביר לפריסה אפשרית של כוחות לערים כמו שיקגו וממפיס.

עדיין לא ברור אם האישור להשתמש ב"כל העוצמה הנדרשת" כולל שימוש בכוח קטלני ומהם התנאים לכך, שכן חיילי צבא יכולים להפעיל כוח רק להגנה עצמית בפריסה בתוך ארצות הברית.