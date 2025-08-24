גם אחרי שעברו מספר ימים מאז הפסגה ההיסטורית בין נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ונשיא ארה"ב דונלד טראמפ באלסקה, ההשלכות והפרטים סביב ביקור המשלחת הרוסית ממשיכים לעורר כותרות. כעת מתברר כי הסנקציות האמריקניות, שהוקלו זמנית במיוחד עבור הפסגה, יצרו מבוכה משמעותית עבור אנשי פוטין.

משלחתו של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, שהגיעה לאלסקה לפסגה עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, נאלצה לשלם במזומן עבור דלק למטוסיה כדי לשוב לרוסיה, כך חשף מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו. זאת על אף שארה"ב הקלה באופן זמני את הסנקציות כדי לאפשר את קיום הביקור.

לדברי רוביו בראיון לרשת NBC, "כשהרוסים נחתו באלסקה... הם נאלצו להציע לשלם במזומן כדי לתדלק את מטוסיהם משום שהם אינם יכולים להשתמש במערכת הבנקאית שלנו". הוא הוסיף כי "הם מתמודדים עם השלכות בכל יום". כזכור, אחת מן הסנקציות הכואבות ביותר על רוסיה היא הניתוק ממערכת הבנקאות העולמית וממערכת סוויפט להעברת כספים.

על פי חישובים שבוצעו על ידי רשת NBC, תדלוק מטוס אחד לטיסות ארוכות יכול לעלות כ-85,000 דולר במחירי הדלק הנוכחיים. בהתחשב בכך שהנשיא הרוסי בדרך כלל טס עם צי של שלושה מטוסים, החשבון הכולל היה יכול להגיע בקלות למאות אלפי דולרים.

המהגר שהפך לסמל של מדיניות טראמפ נעצר היום שוב - זו המדינה אליה יגורש ישראל גראדווהל | 18:29

קושי זה לא היה היחיד שפגע במשלחת הרוסית. חברי המשלחת ועיתונאים רוסים שליוו אותם דיווחו גם הם כי לא יכלו להשתמש ברשתות סלולריות מקומיות או בכרטיסי האשראי שלהם במהלך שהותם בארה"ב. רשויות ארה"ב הרימו באופן זמני את הגבלות הנסיעה על פקידים רוסים הנתונים לסנקציות עד ל-20 באוגוסט, כדי לאפשר את קיום הפסגה ב-15 באוגוסט באנקורג'.

מקרה דומה התרחש מוקדם יותר השנה, כאשר וושינגטון העניקה חריג דומה לשליחו הכלכלי המיוחד של הקרמלין, קיריל דמיטרייב, שביקר בארה"ב באפריל למרות היותו ברשימת הסנקציות.

רוביו ציין, יחד עם זאת, כי הסנקציות לא שינו את מסלול המלחמה באוקראינה. "זה לא אומר שהסנקציות לא היו ראויות, זה אומר שזה לא שינה את תוצאותיה", אמר.