הסנקציות אפקטיביות?

זו הסיבה שמשלחת פוטין נשאה 85,000 דולר במזומן לפגישה עם טראמפ

יותר משבוע ימים אחרי הפסגה בין רוסיה לארה"ב, פרטים חדשים חושפים את הקשיים הכלכליים והלוגיסטיים שעמדו בפני אנשי הנשיא פוטין במהלך הביקור (מעניין)

פגישת טראמפ ופוטין באלסקה (צילום: הבית הלבן)

גם אחרי שעברו מספר ימים מאז הפסגה ההיסטורית בין נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ונשיא ארה"ב באלסקה, ההשלכות והפרטים סביב ביקור המשלחת הרוסית ממשיכים לעורר כותרות. כעת מתברר כי הסנקציות האמריקניות, שהוקלו זמנית במיוחד עבור הפסגה, יצרו מבוכה משמעותית עבור אנשי פוטין.

משלחתו של נשיא רוסיה , שהגיעה לאלסקה לפסגה עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, נאלצה לשלם במזומן עבור דלק למטוסיה כדי לשוב לרוסיה, כך חשף מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו. זאת על אף שארה"ב הקלה באופן זמני את הסנקציות כדי לאפשר את קיום הביקור.

לדברי רוביו בראיון לרשת NBC, "כשהרוסים נחתו באלסקה... הם נאלצו להציע לשלם במזומן כדי לתדלק את מטוסיהם משום שהם אינם יכולים להשתמש במערכת הבנקאית שלנו". הוא הוסיף כי "הם מתמודדים עם השלכות בכל יום". כזכור, אחת מן הסנקציות הכואבות ביותר על רוסיה היא הניתוק ממערכת הבנקאות העולמית וממערכת סוויפט להעברת כספים.

על פי חישובים שבוצעו על ידי רשת NBC, תדלוק מטוס אחד לטיסות ארוכות יכול לעלות כ-85,000 דולר במחירי הדלק הנוכחיים. בהתחשב בכך שהנשיא הרוסי בדרך כלל טס עם צי של שלושה מטוסים, החשבון הכולל היה יכול להגיע בקלות למאות אלפי דולרים.

קושי זה לא היה היחיד שפגע במשלחת הרוסית. חברי המשלחת ועיתונאים רוסים שליוו אותם דיווחו גם הם כי לא יכלו להשתמש ברשתות סלולריות מקומיות או בכרטיסי האשראי שלהם במהלך שהותם בארה"ב. רשויות ארה"ב הרימו באופן זמני את הגבלות הנסיעה על פקידים רוסים הנתונים לסנקציות עד ל-20 באוגוסט, כדי לאפשר את קיום הפסגה ב-15 באוגוסט באנקורג'.

מקרה דומה התרחש מוקדם יותר השנה, כאשר וושינגטון העניקה חריג דומה לשליחו הכלכלי המיוחד של הקרמלין, קיריל דמיטרייב, שביקר בארה"ב באפריל למרות היותו ברשימת הסנקציות.

רוביו ציין, יחד עם זאת, כי הסנקציות לא שינו את מסלול המלחמה באוקראינה. "זה לא אומר שהסנקציות לא היו ראויות, זה אומר שזה לא שינה את תוצאותיה", אמר.

