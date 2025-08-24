כיכר השבת
חללית חייזרית? | עצם מסתורי מהחלל החיצון מעורר סערה 

העצם 3I/ATLAS, שזוהה ביולי 2025 ומקורו מחוץ למערכת השמש, מציג תכונות חריגות ומסלול יוצא דופן שעוררו ספקולציות וסקרנות בקרב מדענים - האם מדובר בגוף טבעי או שמא הגיע ממקור חייזרי מתוחכם? (בעולם)

העצם המסתורי (צילום:: NASA, ESA, David Jewitt )

בשבועות האחרונים גוברת המחלוקת בקרב קהילת האסטרופיזיקאים סביב העצם השמימי 3I/ATLAS, אשר התגלה ביולי 2025 במערכת השמש על ידי טלסקופ בצ'ילה. מדובר בעצם השלישי בלבד שמוצאו מאושר כמחוץ למערכת השמש, לאחר אומואמואה ושביט בוריסוב.

העצם נע במהירות מרשימה, למעלה מ-200 אלף קמ"ש ביחס לשמש - נתון שאינו מותיר ספק באשר למוצאו הבין-כוכבי. מה שמייחד אותו במיוחד הוא אור שמופק ממנו בקדמת תנועתו, תופעה שטרם נצפתה אצל שביטים רגילים הפולטים גז ואבק מאחוריהם בלבד. פרופ' אבי לייב מאוניברסיטת הרווארד טוען כי אחת ההשערות היא שמדובר בגוף מלא ברדיואקטיביות יוצאת דופן, ואולי אף בחללית מונעת אנרגיה גרעינית - אפשרות אותה הגדיר "בלתי סבירה אך מסעירה".

מסלולו של 3I/ATLAS מעורר שאלות נוספות - בחלוף החודשים הקרובים הוא צפוי לעבור קרוב במיוחד לוונוס, למאדים ולצדק, נתיב שנחשב לנדיר עד מאד על פי החישובים ויש הטוענים שאולי הורכב בקפידה לצרכי "משימת סיור" או "איסוף מודיעין".

בעולם המדע נשמעים גם קולות ספקניים. ראש תחום ההגנה הפלנטרית בסוכנות החלל האירופית קובע כי לא אותרו סימנים למקור מלאכותי, ואסטרונומים בכירים אחרים דוחים מכל וכל את האפשרות שמדובר בייצור חייזרי.

המדע לא מתכוון להפסיק לעקוב - 3I/ATLAS יגיע לנקודה הקרובה ביותר לשמש ב-29 באוקטובר הקרוב, ויעבור במרחק של עשרות מיליוני קילומטרים ממאדים ומכדור הארץ – מספיק קרוב בשביל תצפיות טלסקופיות נוספות ועדכניות.

2
חייזרים נו באמת
אחד
1
אור הגנוז לצדיקים
אולי

