כיכר השבת
מחפשת אשמים

בשל יעוץ אסטרולוגי מפוקפק: המיליארדרית איבדה סכום של עשרות מיליוני דולר

שותפות מלוס אנג’לס תובעות זו את זו, אחרי שהשקעות קריפטו בהמלצת אסטרולוגית קרסו, והביאו לאובדן של 80 מיליון דולר (מעניין)

מטבעות קריפטוגרפיים (צילום: shutterstock)

טיילור תומסון, בת לאחת מ-10 המשפחות העשירות בעולם, ואשלי ריצ'רדסון, נפגשו לראשונה במסיבה במאליבו ב-2009 ונהנו יחד מהחיים הטובים. אולם, מערכת היחסים ביניהן התרסקה לפני שלוש שנים, לאחר שהקשיבו להמלצה של מתקשרת סלבריטאית ואסטרולוג להשקיע במטבע קריפטו שקרס. בימים אלו החל הליך תביעה מתוקשר שמפרנס מדורי רבים בכל העולם.

הכל החל במהלך מגפת הקורונה, כאשר ריצ'רדסון נחשפה לעולמה של המתקשרת מישל וייטדוב, שהמליצה על מטבע הקריפטו "Persistence" (XPRT). ערך המטבע נסק במהרה, וריצ'רדסון הציעה לתומסון להצטרף. תומסון, מצידה, התייעצה עם האסטרולוג האישי שלה, רוברט סאבלה, שאישר כי "ל-Persistence יש קריאה גבוהה מאוד".

שתי הנשים החלו להשקיע סכומים אדירים ב-XPRT, כאשר ריצ'רדסון ניהלה את ההשקעות. היא השקיעה את רוב חסכונותיה שלה, וכן עשרות מיליוני דולרים מכספה, של תומסון, כאשר בשיא הגיעה ההשקעה ל-140 מיליון דולר. ריצ'רדסון הקדישה 20 שעות ביממה למחקר וביצוע עסקאות עבור תומסון, כששתיהן נשענות על הביטחון שבהמלצות "מדעיות מוכחות" לכאורה של המתקשרת והאסטרולוג.

אך אז, שוק הקריפטו התרסק ב-2022, וריצ'רדסון הפסידה את כל כספה, בעוד תומסון חשה נבגדת. תומסון תובעת כעת את ריצ'רדסון, בטענה שביצעה מאות אלפי עסקאות מסוכנות ולא מאושרות מאחורי גבה, וניצלה אותה כספית. לפי הערכות, תומסון הפסידה יותר מ-80 מיליון דולר בהשקעות קריפטו הקשורות ישירות למהלכיה של ריצ'רדסון.

מנגד, ריצ'רדסון מכחישה את ההאשמות. היא טוענת שאין לה כסף אפילו לעורך דין, שהיא איבדה הכל וכעת היא מתפרנסת כנהגת ב"אובר". לדבריה, תומסון היא זו שהרסה את חברותם והותירה אותה נאבקת לסגור את החודש. "בגללך איבדתי הכל, אבל את החלטת לתבוע דווקא את האדם שלא נותר לו מה להפסיד", כתבה ריצ'רדסון לתומסון.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (81%)

לא (19%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במעניין:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר