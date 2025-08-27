טיילור תומסון, בת לאחת מ-10 המשפחות העשירות בעולם, ואשלי ריצ'רדסון, נפגשו לראשונה במסיבה במאליבו ב-2009 ונהנו יחד מהחיים הטובים. אולם, מערכת היחסים ביניהן התרסקה לפני שלוש שנים, לאחר שהקשיבו להמלצה של מתקשרת סלבריטאית ואסטרולוג להשקיע במטבע קריפטו שקרס. בימים אלו החל הליך תביעה מתוקשר שמפרנס מדורי כלכלה רבים בכל העולם.

הכל החל במהלך מגפת הקורונה, כאשר ריצ'רדסון נחשפה לעולמה של המתקשרת מישל וייטדוב, שהמליצה על מטבע הקריפטו "Persistence" (XPRT). ערך המטבע נסק במהרה, וריצ'רדסון הציעה לתומסון להצטרף. תומסון, מצידה, התייעצה עם האסטרולוג האישי שלה, רוברט סאבלה, שאישר כי "ל-Persistence יש קריאה גבוהה מאוד".

שתי הנשים החלו להשקיע סכומים אדירים ב-XPRT, כאשר ריצ'רדסון ניהלה את ההשקעות. היא השקיעה את רוב חסכונותיה שלה, וכן עשרות מיליוני דולרים מכספה, של תומסון, כאשר בשיא הגיעה ההשקעה ל-140 מיליון דולר. ריצ'רדסון הקדישה 20 שעות ביממה למחקר וביצוע עסקאות עבור תומסון, כששתיהן נשענות על הביטחון שבהמלצות "מדעיות מוכחות" לכאורה של המתקשרת והאסטרולוג.

אך אז, שוק הקריפטו התרסק ב-2022, וריצ'רדסון הפסידה את כל כספה, בעוד תומסון חשה נבגדת. תומסון תובעת כעת את ריצ'רדסון, בטענה שביצעה מאות אלפי עסקאות מסוכנות ולא מאושרות מאחורי גבה, וניצלה אותה כספית. לפי הערכות, תומסון הפסידה יותר מ-80 מיליון דולר בהשקעות קריפטו הקשורות ישירות למהלכיה של ריצ'רדסון.

מנגד, ריצ'רדסון מכחישה את ההאשמות. היא טוענת שאין לה כסף אפילו לעורך דין, שהיא איבדה הכל וכעת היא מתפרנסת כנהגת ב"אובר". לדבריה, תומסון היא זו שהרסה את חברותם והותירה אותה נאבקת לסגור את החודש. "בגללך איבדתי הכל, אבל את החלטת לתבוע דווקא את האדם שלא נותר לו מה להפסיד", כתבה ריצ'רדסון לתומסון.