בשבת האחרונה, ביצע חיל האוויר של צה"ל תקיפה אווירית על דירה בשכונת רימאל בעיר עזה. בתקיפה הקטלנית חוסלו 12 בני אדם ביניהם דובר החמאס אבו עוביידה. למחרת, אישרו שר הביטחון הישראלי ישראל כץ וצה"ל את חיסולו, ובכך הונח קץ סופי לדמות שהפכה לסמל של התנגדות מוסווה.

דמותו של אבו עוביידה הייתה תמיד אפופת מסתורין; הוא הופיע בפומבי כשהוא עוטה כאפייה אדומה המכסה את כל פניו, מנהג שאותו אימץ בעקבות מנהיג אל-קסאם המחבל עמאד עאקל.

כפי שפורסם לא אחת שמו האמיתי היה חות'ייפה סמיר עבדאללה אל-כחלות, והוא נולד בפברואר 1985 בעיר עזה. מוקדם יותר משפחתו התגוררה בניעליה, סמוך לאשקלון, בטרם גורשה ממנה במהלך מלחמת העצמאות ב-1948. הוא עצמו הגיע מנג'ילה שבעזה, עיר שנכבשה על ידי ישראל באותה מלחמה, והתגורר בג'באליה שבצפון מזרח הרצועה.

אבו עוביידה החל את דרכו הציבורית ב-2002, אז ייצג את גדודי אל-קסאם (הזרוע הצבאית של חמאס) בתקשורת ובהודעות לעיתונות. עם סיום ביצוע תוכנית ההתנתקות מרצועת עזה ב-2005, הוא מונה באופן רשמי לדובר הארגון.

בשנת 2013, הוא השלים תואר שני בלימודי אסלאם מהאוניברסיטה האסלאמית בעזה, כשתזת המאסטר שלו עסקה ב"ארץ הקודש בין יהדות, נצרות ואסלאם". ביתו של אבו עוביידה הותקף מספר פעמים על ידי ישראל לאורך השנים, כולל ב-2008, ב-2012, ב-2014, וכן במהלך המלחמה הנוכחית בעזה. והוא שרד כדי לדברר.

למרות ששמו האמיתי של דובר חמאס היה חוד'ייפה אל-כחלות. הוא בחר בשם "אבו עוביידה" כשם המלחמה שלו. הכינוי הוא משמו של אבו עוביידה בן ג'ראח, אשר שימש כמפקד צבא בתקופת הח'ליפה עומר אבן אל-ח'טאב לפי המסורת המוסלמית.

במסגרת תפקידו, אבו עוביידה נחשב ל"חוד החנית של המלחמה הפסיכולוגית נגד ישראל". הוא ניהל במומחיות את המערכה התקשורתית מול ישראל, לעיתים אף הקדים אותה עם מידע חשוב.

הוא הופיע לראשונה ב-2006, כאשר הכריז על לכידת החייל הישראלי גלעד שליט, וב-2014 הכריז על לכידת אורון שאול, שגופתו הוחזקה על ידי חמאס. לאורך השנים, השמיע אבו עוביידה הצהרות חריפות רבות.