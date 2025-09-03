מרכז הפוקוס החדשותי בימים אלה נמצא בבייג'ינג ובטיאנג'ין שבסין, שם מתקיים מפגש פסגה שמושך תשומת לב עולמית. בין המנהיגים והנציגים המשתתפים ניתן למצוא את נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, לצד מנהיגי הודו, איראן, טורקיה, קוריאה הצפונית וכמובן סין עצמה. אך מי שתופס הרבה כותרות הוא כאמור הנשיא פוטין, הנמצא בסין בביקור בן ארבעה ימים.

גם ראש ממשלת סלובקיה, רוברט פיצו, הוא המנהיג היחיד ממדינה חברה באיחוד האירופי שנכח בבירה הסינית, נפגש עם פוטין. סוכנות הידיעות הרוסית RIA נובוסטי דיווחה כי שיחתם החלה בשאלתו של פיצו לפוטין איך הוא מרגיש. פוטין השיב: "אם אני חי, זה כבר מספיק טוב".

הערה זו של פוטין, שאולי נשמעת קלילה, מקבלת משמעות שונה לאור דיווחים מתמשכים על אמצעי אבטחה חריגים הנוגעים לבריאותו, ובפרט בנוגע ל"מזוודה המיוחדת" שלו. ישנם דיווחים לא מעטים שכאשר פוטין נוסע לחו"ל, צוות האבטחה שלו אוסף את צואתו ומחזיר אותה לרוסיה.

על פי דיווחים, נוהג זה נצפה במספר הזדמנויות: "The Express US" דיווח כי אמצעי אבטחה זה מתועד מזה מספר שנים, כולל במהלך ביקורו של פוטין בצרפת במאי 2017. וגם הפעם, שומרי ראשו של פוטין נושאים מזוודה ובה צואתו גם במהלך ביקורו הנוכחי בסין.

המטרה העיקרית לכאורה היא למנוע מסוכנויות מודיעין זרות לבחון דגימות אלו ולחשוף מידע על מצבו הבריאותי או הגנטי של פוטין. דגימת צואה יכולה לחשוף פרטים מהותיים כמו רמות מתח, קיומן של מחלות, בעיות כבד או כליות, ואף אילו תרופות אדם נוטל. עבור ראש מדינה, מידע כזה אינו עניין של מה בכך.

חשוב לציין כי סוכנויות מודיעין אכן גילו עניין בדגימות ביולוגיות של יריבים בעבר, לדוגמה, ה-MGB (קודמתה של הק.ג.ב.) ניתחה את צואתו של מאו דזה-דונג בשנת 1949 כדי להשיג תובנות לגבי בריאותו.

הדיווחים הללו צפים גם על רקע ספקולציות מתמשכות לגבי מצבו הבריאותי של הנשיא בן ה-72. במהלך השנים עלו חששות שונים, כולל תנועות רגליים בלתי רצוניות שנצפו במהלך מסיבת עיתונאים בקזחסטן בנובמבר האחרון, אשר רופא העלה חשד כי עשויות להעיד על מצב נוירולוגי כמו מחלת פרקינסון. הוא גם נראה מתכווץ בכיסאו בפגישה עם נשיא בלארוס בשנת 2023.

הקרמלין עצמו פעל בשנת 2022 כדי להדחיק שמועות שהופצו על ידי ערוץ טלגרם לפיהן פוטין מעד ואיבד שיווי משקל. עם זאת הקרמלין כמובן מעולם לא אישר דיווחים אלה, הוא כנראה עסוק מעל הראש לנקות את שמו של פוטין.