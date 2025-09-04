כיכר השבת
מחלום לסיוט: יאכטה בשווי מיליון דולר התהפכה דקות לאחר השקתה | צפו  

אירוע ימי חסר תקדים: יאכטת יוקרה חדשה לגמרי בשווי של קרוב למיליון דולר שקעה במצולות, דקות ספורות בלבד לאחר השקתה הראשונה (מעניין)

היאכטה שוקעת (צילום: רשתות חברתיות)

אירוע ימי יוצא דופן בחופי טורקיה התרחש ביום שלישי השבוע, כאשר יאכטת יוקרה חדשה לגמרי, בשם "דולצ'ה ונטו", שקעה בים השחור דקות ספורות בלבד לאחר השקתה הראשונה. התקרית הדרמטית הפכה את מסע הבכורה של כלי השיט היוקרתי לכישלון יורת מדי מהיר, מול חופי צפון טורקיה.

ה"דולצ'ה ונטו", היא (הייתה) יאכטה באורך של כ-85 רגל ובשווי מוערך של כ-940,000 דולר, נמסרה לבעליה מאיסטנבול. היא יצאה לדרכה מול חופי מחוז ארגלי שבאזור זונגולדאק, אך בתוך כ-15 דקות בלבד מרגע השקתה, החלה להתנדנד בפתאומיות לצד אחד והתהפכה באיטיות.

בעל היאכטה, הקפטן ושני אנשי צוות שהיו על הסיפון קפצו למים והצליחו לשחות בבטחה לחוף, כולם ללא פגע. כוחות משמר החופים וצוותי הנמל הגיבו במהירות, הקימו שטח אבטחה סביב כלי השיט הטובע ומנעו מכלי שיט אחרים להתקרב לאתר.

גורמים רשמיים במספנה ציינו כי סיבת הטביעה עדיין בחקירה. בדיקות טכניות מקיפות של היאכטה יבוצעו על מנת לקבוע את הנסיבות שהובילו לאירוע החריג הזה, שהותיר שאלות רבות פתוחות לגבי הכשל המסתורי בכלי יוקרתי חדש כל כך.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

