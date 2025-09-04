גילוי מדעי מרעיש: פטנטים אבודים של אלפרד נובל נחשפו במקרה

תגלית יוצאת דופן מטלטלת את עולם המדע: תריסר פטנטים של הממציא והפילנתרופ השבדי אלפרד נובל, שנחשבו אבודים במשך קרוב ל-50 שנה, נמצאו לאחרונה בבית קיץ של זוג שבדי. קרן נובל אישרה את הממצא המרגש לסוכנות הידיעות AFP.

הסיפור החל בשיחת טלפון ממקום מכירות פומביות. נמסר להם על מסמכים שהגיעו מידי זוג המתגורר בחלק הדרומי של שבדיה, באזור בלקינגה, שמצא אותם בבית הקיץ שלהם. "הסתכלנו על זה וראינו שאלה באמת מסמכים בעלי חשיבות רבה שאנחנו רוצים לשמור עבור הדורות הבאים," אמרה האנה סטיירנה.

ראש קרן נובל ציינה. כי אף על פי שאין מידע ברור כיצד הגיעו הפטנטים למקום זה, הם מציעים "הצצה ייחודית לחייו של נובל," הוסיפה סטיירנה. "היה מדהים לפתוח את המסמכים האלה, להסתכל עליהם, לקבל את ההרגשה איך נראו החיים לפני 150 שנה, ואיך הוא נסע ופעל באירופה".

בין הפטנטים שנמצאו, אחד משנת 1865 זוכה לתשומת לב מיוחדת. אוּלף לארסון, אוצר בכיר במוזיאון נובל, ציין כי הוא "נדיר בארכיון מכיוון שהוא מייצג שלב מוקדם מאוד בקריירה של אלפרד נובל כממציא". לדבריו, "זהו פטנט משלב מכריע שבו המציא את הנפץ והתקדם לעבר הדינמיט".

אלפרד נובל, שגילה את הדינמיט בשנת 1867 ויצר את פרסי נובל בצוואתו מ-1895, היה ידוע כ"גלובטרוטר" – "נווד העולם", וזכה לכינוי "הנווד העשיר ביותר בעולם".

במהלך חייו, הוא התגורר בשבדיה, רוסיה, גרמניה, צרפת, ארצות הברית, בריטניה ואיטליה. נובל החזיק במאות פטנטים במדינות שונות, שרובם עסקו בשיטות ייצור ושימושים בחומרי נפץ המבוססים על ניטרוגליצרין. על מנת להגן על הפטנטים שלו ולהימנע מהובלה מסוכנת של ניטרוגליצרין למרחקים ארוכים, הקים נובל חברות במדינות רבות.