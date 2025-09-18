הכירו את הקָאקָאפֹּו: התוכי הגדול שמסוגל לחיות כמעט מאה שנה

תוכי הקָאקָאפֹּו (Strigops habroptila), הידוע גם בשם "תוכי הינשוף", הוא מהיצורים המרתקים והייחודיים שבטבע. מדובר בתוכי לילי וגדול מניו זילנד, שאינו מסוגל לעוף וידוע בגופו העגלגל, פניו הדומות לינשוף ותכונותיו הביולוגיות יוצאות הדופן, ביניהן תוחלת חיים נדירה של עד 90 שנה. כיום, הקָאקָאפֹּו נמצא בסכנת הכחדה חמורה, אולם בזכות מאמצי שימור ניכרים, עתידו המורכב ממשיך לעורר עניין בקרב חובבי טבע ומדענים מכל העולם.

תוכי הקָאקָאפֹּו (Strigops habroptila), הידוע גם בשם "תוכי הינשוף", הוא מהיצורים המרתקים והייחודיים שבטבע. מדובר בתוכי לילי וגדול מניו זילנד, שאינו מסוגל לעוף וידוע בגופו העגלגל, פניו הדומות לינשוף ותכונותיו הביולוגיות יוצאות הדופן, ביניהן תוחלת חיים נדירה של עד 90 שנה. כיום, הקָאקָאפֹּו נמצא בסכנת הכחדה חמורה, אולם בזכות מאמצי שימור ניכרים, עתידו המורכב ממשיך לעורר עניין בקרב חובבי טבע ומדענים מכל העולם.

עוף כבד, חמקמק וחייתי: מי אתה הקָאקָאפֹּו?

הקָאקָאפֹּו חי באיי קודפיש, מאוד וליטל ברייר שמחוץ לחופי ניו זילנד. מדובר בתוכי הגדול ביותר המוכר למדע כיום: זכרים מגיעים לאורך של 64 ס"מ ולמשקל מדהים של כ-4 ק"ג. כאמור, בניגוד לרוב התוכים, הקָאקָאפֹּו אינו מסוגל לעוף, אך הוא מהלך למרחקים גדולים, מטפס על עצים בזריזות ומשתמש בכנפיו המקוצרות לאיזון בעת קפיצה. לכשמרגיש איום, הוא קופא במקומו — והפלומה הירוקה-ארגמנית שמכסות את גופו ממזגת אותו לחלוטין עם סביבתו היערית.

הקָאקָאפֹּו חי באיי קודפיש, מאוד וליטל ברייר שמחוץ לחופי ניו זילנד. מדובר בתוכי הגדול ביותר המוכר למדע כיום: זכרים מגיעים לאורך של 64 ס"מ ולמשקל מדהים של כ-4 ק"ג. כאמור, בניגוד לרוב התוכים, הקָאקָאפֹּו אינו מסוגל לעוף, אך הוא מהלך למרחקים גדולים, מטפס על עצים בזריזות ומשתמש בכנפיו המקוצרות לאיזון בעת קפיצה. לכשמרגיש איום, הוא קופא במקומו - והפלומה הירוקה-ארגמנית שמכסות את גופו ממזגת אותו לחלוטין עם סביבתו היערית.