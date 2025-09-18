הכירו את הקָאקָאפֹּו: התוכי הגדול שמסוגל לחיות כמעט מאה שנה

תוכי הקָאקָאפֹּו (Strigops habroptila), הידוע גם בשם "תוכי הינשוף", הוא מהיצורים המרתקים והייחודיים שבטבע. מדובר בתוכי לילי וגדול מניו זילנד, שאינו מסוגל לעוף וידוע בגופו העגלגל, פניו הדומות לינשוף ותכונותיו הביולוגיות יוצאות הדופן, ביניהן תוחלת חיים נדירה של עד 90 שנה. כיום, הקָאקָאפֹּו נמצא בסכנת הכחדה חמורה, אולם בזכות מאמצי שימור ניכרים, עתידו המורכב ממשיך לעורר עניין בקרב חובבי טבע ומדענים מכל העולם.
עוף כבד, חמקמק וחייתי: מי אתה הקָאקָאפֹּו?
הקָאקָאפֹּו חי באיי קודפיש, מאוד וליטל ברייר שמחוץ לחופי ניו זילנד. מדובר בתוכי הגדול ביותר המוכר למדע כיום: זכרים מגיעים לאורך של 64 ס"מ ולמשקל מדהים של כ-4 ק"ג. כאמור, בניגוד לרוב התוכים, הקָאקָאפֹּו אינו מסוגל לעוף, אך הוא מהלך למרחקים גדולים, מטפס על עצים בזריזות ומשתמש בכנפיו המקוצרות לאיזון בעת קפיצה. לכשמרגיש איום, הוא קופא במקומו - והפלומה הירוקה-ארגמנית שמכסות את גופו ממזגת אותו לחלוטין עם סביבתו היערית.
אורח חיים לילי ודיאטה צמחונית עשירה
שם הקָאקָאפֹּו במָאוֹרִית, משמעותו "תוכי הלילה", על שם הרגליו הליליים. מבחינת מזון, מדובר בבעל חיים צמחוני באופן טוטאלי; תפריטו משתנה לפי עונות השנה וכולל פקעות, פירות, זרעים, ניצני עלים, נבטים, פטריות ואזוב. עונת הרבייה מתרחשת אחת לשנתיים-ארבע, ומעניין לציין כי היא תלויה בזמינות פירות 'רימוי' המכילים סידן וויטמין D החיוניים להטלת ביצים ולגידול גוזלים.
סכנה חמורה ושימור יוצא דופן
בעידן הפרה-היסטורי, הקָאקָאפֹּו שגשג ברחבי ניו זילנד ללא איום טורפים טבעיים. אולם ב-700 השנים האחרונות - עם הגעת הפולינזים ולאחר מכן האירופאים - התמודדו התוכים עם כריתת יערות וחדירת טורפים כמו חולדות, חתולים וסמוראים שצמצמו את אוכלוסייתם באופן קיצוני. בשנות ה-70 זוהתה אוכלוסייה של כ-200 פרטים בלבד. מאז, בזכות מאמצי שימור, הועברו כולם לשלושה איים מוגנים, בהם הושמדו כל הטורפים הפולשים. בשנת 2025 חיים בעולם בסך הכול 242 קָאקָאפֹּו - והם מוגדרים כמין בסכנת הכחדה חמורה מאוד.
