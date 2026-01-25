כיכר השבת
חסך חודשים בשביל לקנות לאימו נעליים: הסיפור שריגש מיליונים

סיפורו של תלמיד צעיר שחסך בסבלנות כסף במשך חודשים כדי לשמח את אמו, ריגש אנשים רבים ברחבי העולם | בעל החנות התרגש מהמחווה - והעניק לילד את הנעליים בהנחה משמעותית (מעניין)

סיפורו של תלמיד צעיר מסין שחסך בסבלנות כסף במשך חודשים כדי לשמח את אמו, ריגש אנשים רבים ברחבי העולם.

התלמיד, בן 11 ממחוז חביי שבצפון סין, נכנס לחנות נעליים כשבידיו ערימה של שטרות בערך של יואן אחד כל אחד (כחצי שקל), ביקש לרכוש זוג נעליים עבור אמו כמתנת יום הולדת. הוא הסביר כי רצה שתוכל לנעול אותן בהליכות השגרתיות שלה במהלך היום, לאחר שהבחין שהיא ממשיכה להשתמש בנעליים ישנות ושחוקות.

לאחר שישה חודשים חסך התלמיד סכום של כ-200 יואן, סכום שאסף בהדרגה מדמי כיס שקיבל מסבתו בכל שבוע לקניית ארוחת בוקר. בעל החנות התרגש מהמחווה, העניק לילד זוג נעלי ספורט לבנות ואף נתן לו הנחה מיוחדת, כך שלבסוף שילם מעט יותר מ-100 יואן בלבד.

כלי תקשורת מקומיים איתרו בהמשך את הילד, שזוהה בשם המשפחה ג'אנג. אמו שיתפה לאחר מכן סרטון שבו היא נועלת את הנעליים החדשות, סיפרה שהופתעה מאוד מהמתנה והודתה בהתרגשות לבנה ולבעל החנות על המחווה המרגשת.

0 תגובות

