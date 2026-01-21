לאחר שבוע עקוב מדם שבו זרע הרס ומוות, מתפרסם כעת תיעוד דרמטי של הפיל הקטלני כשהוא רודף באגרסיביות אחרי תושבים חסרי אונים המנסים להימלט על חייהם. מדובר בפיל זכר בודד, שהפך בתוך ימים ספורים לאיום הקטלני ביותר באזור.

כזכור, רק בשבוע האחרון דווח כי הפיל יצא למסע קטל של כעשרה ימים, במהלכו גבה את חייהם של כ-20 בני אדם ופצע 15 נוספים. בין הקורבנות היו חמישה בני משפחה אחת בעיירה סואן, ומשפחה נוספת בת חמש נפשות בבבאריה, כולל שני ילדים קטנים. באחד המקרים קורעי הלב ביותר, נרמסו למוות קונדרה באהודה ושני ילדיו, בני 6 ו-8, בעוד רעייתו נמלטת בנס עם בתם הפעוטה.

מומחים מסבירים כי הפיל נמצא במצב פיזיולוגי מסוכן מה שהופך פילים זכרים לבלתי צפויים ואגרסיביים באופן קיצוני. הפיל, מצליח לגמוא מרחקים של עד 40 קילומטרים בלילה אחד, כשהוא תוקף בחסות החשיכה.

מעל 300 אנשי צוות, יחידות הרדמה ורחפנים נפרסו בשטח במבצע חיפושים נרחב, אך עד כה הפיל הצליח לחמוק מכל ניסיונות הטשטוש והלכידה. באזורים מוכי הטרור, התושבים המבועתים מסרבים לישון בתוך הבתים מחשש שהפיל יפרוץ את הקירות; במקום זאת, הם מעבירים את הלילות על גגות הבתים או על צמרות העצים, כשהם מקשיבים בדריכות לקול צעדיו של הענק המתקרב.

השלטונות משתמשים בתיפוף על תופים מסורתיים כדי להזהיר את הכפריים מפני התקרבותו של הפיל, ומקווים להצליח להרדימו לפני שיפגע באנשים נוספים. עם זאת, המאבק בין התפשטות היישובים לבין שטחי המחיה המצטמצמים של הפילים בהודו ממשיך לגבות מחיר דמים כבד, כשכ-500 בני אדם נהרגים מדי שנה במפגשים דומים.