כיכר השבת
הסיוט מסרב להסתיים

הענק שזורע אימה: תיעוד דרמטי של 'הפיל הקטלני' מהודו רודף אחרי תושבים חסרי אונים

תיעוד האימה נמשך: הפיל הבודד שהפך למכונת הרג משתוללת, בהודו נצפה רודף אחרי אנשים, כאשר בתוך שבוע ימים הוא כבר הספיק למחוק משפחות שלמות וחמק ממאות ציידים חמושים ברחפנים ובחצי הרדמה (חדשות בעולם)

2תגובות
הפיל רודף אחרי אזרחים בהודו (צילום: רשתות חברתיות)

לאחר שבוע עקוב מדם שבו זרע הרס ומוות, מתפרסם כעת תיעוד דרמטי של הפיל הקטלני כשהוא רודף באגרסיביות אחרי תושבים חסרי אונים המנסים להימלט על חייהם. מדובר בפיל זכר בודד, שהפך בתוך ימים ספורים לאיום הקטלני ביותר באזור.

כזכור, רק בשבוע האחרון דווח כי הפיל יצא למסע קטל של כעשרה ימים, במהלכו גבה את חייהם של כ-20 בני אדם ופצע 15 נוספים. בין הקורבנות היו חמישה בני משפחה אחת בעיירה סואן, ומשפחה נוספת בת חמש נפשות בבבאריה, כולל שני ילדים קטנים. באחד המקרים קורעי הלב ביותר, נרמסו למוות קונדרה באהודה ושני ילדיו, בני 6 ו-8, בעוד רעייתו נמלטת בנס עם בתם הפעוטה.

מומחים מסבירים כי הפיל נמצא במצב פיזיולוגי מסוכן מה שהופך פילים זכרים לבלתי צפויים ואגרסיביים באופן קיצוני. הפיל, מצליח לגמוא מרחקים של עד 40 קילומטרים בלילה אחד, כשהוא תוקף בחסות החשיכה.

מעל 300 אנשי צוות, יחידות הרדמה ורחפנים נפרסו בשטח במבצע חיפושים נרחב, אך עד כה הפיל הצליח לחמוק מכל ניסיונות הטשטוש והלכידה. באזורים מוכי הטרור, התושבים המבועתים מסרבים לישון בתוך הבתים מחשש שהפיל יפרוץ את הקירות; במקום זאת, הם מעבירים את הלילות על גגות הבתים או על צמרות העצים, כשהם מקשיבים בדריכות לקול צעדיו של הענק המתקרב.

השלטונות משתמשים בתיפוף על תופים מסורתיים כדי להזהיר את הכפריים מפני התקרבותו של הפיל, ומקווים להצליח להרדימו לפני שיפגע באנשים נוספים. עם זאת, המאבק בין התפשטות היישובים לבין שטחי המחיה המצטמצמים של הפילים בהודו ממשיך לגבות מחיר דמים כבד, כשכ-500 בני אדם נהרגים מדי שנה במפגשים דומים.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
מכת ערוב?
חרדית
1
מטומטמים מנסים להרדים אותו קח נשק אוטומטי תן לו 10 כדורים הוא בטוח ישן חזק דואגים להשאיר אותו חי על חשבון חיי אדם ברוך שלא עשני גוי...
היהודי החושב

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר