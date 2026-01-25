"להמחשה בלבד". שתי המילים האלו מקפלות בתוכן את כל הפער שבין סרטוני פרסומת מלוטשים של ענקית הרכב BYD לבין המציאות הקפואה והרטובה של בלארוס.

ה-Yangwang U7, רכב היוקרה החשמלי שהגיח לעולם ב-2024 עם שאיפה יומרנית להביס את מרצדס EQS וטסלה מודל S פלאיד, גילה ששלג אמיתי פשוט לא קורא את התסריט של מחלקת השיווק בסין.

היהירות הטכנולוגית הגיעה בדמות מערכת המתלים האקטיבית, ה-Yunnian-Z. בפרסומות זה נראה כמו קסם: המכונית מבצעת ריקוד ניעור חינני ומשליכה מעליה את מעטפת השלג כאילו הייתה כלב שיוצא מהמים. אלא שכאשר חובבי רכב מחברת ev.wiki במינסק החליטו להעמיד את הנס הזה למבחן, המופע העתידני הפך למחזה מעורר רחמים.

מסתבר שבמינסק, שלא כמו באולפני הצילום, השלג הוא רטוב וכבד ולא "פתיתי וקליל". בזמן שהמכונית ניסתה לנער את עצמה בייאוש, כמעט אף פתית שלג לא הסכים להיפרד מהמרכב. הריקוד הטכנולוגי שאמור היה להדהים את העולם, נראה יותר כמו מכונה יקרה להחריד שנאבקת ללא הועיל באיתני הטבע.

הלעג ברשת לא איחר לבוא. בזמן שהסינים מנסים למכור עתיד שבו הרכב "מנקה את עצמו", הגולשים כבר איבדו סבלנות. "האם אנחנו אמורים לחכות שהשלג יהפוך לכדור קרח מוצק כדי שהפונקציה הזו תואיל בטובה לעבוד?", תהה אחד המגיבים בציניות. אחרים כבר התחילו לשאול מתי יצרניות כמו UAZ או AvtoVAZ יציגו גרסה משלן ל"פלא" הזה – כזו שאולי, לשם שינוי, באמת תעבוד בשלג אמיתי.

בסופו של יום, ה-Yangwang U7 אולי יודעת להבטיח הרים וגבעות, אבל במבחן המציאות של מזרח אירופה, נראה שגם אין תחליף למברשת פשוטה ונהג שממש ממהר לעבודה.