מסע הזוי: החתול שנאבד בספרד - חזר לביתם של הבעלים בצרפת

חתול שנמלט מהקרוואן של בעליו במהלך עצירה בתחנת דלק בספרד אותר כעבור מספר חודשים במרחק קילומטר אחד מביתם של הבעלים בצרפת.

פטריק ואבלין סיר, תושבי עולונזק במחוז ההרו בצרפת, סיפרו כי החתול שלהם, פילו, ככל הנראה קפץ מחלון פתוח בקרוואן במהלך עצירה בתחנת דלק במאסאנט דה לה סלבה בספרד, במרחק של כ‑250 קילומטרים מביתם.

פטריק סיפר כי היעדרו של החתול לא הורגש עד למחרת הבוקר. לדבריו, הוא חזר פעמיים לתחנת הדלק בימים ובשבועות שלאחר מכן, אך איש באזור לא דיווח על סימנים לחתול האבוד.

ככל שחלפו החודשים, הזוג החל לאבד תקווה, עד שקיבלו ב‑9 בינואר שיחה מתושבת המתגוררת במרחק קילומטר מביתם, שהודיעה כי מצאה את פילו.

האישה סיפרה כי האכילה את החתול בחוץ מאז דצמבר, ושמה לב שהוא רזה מאוד ונראה כי הוא משתעל. היא לקחה אותו לווטרינר מקומי, שם סריקת שבב זיהתה אותו כחתול האובד.

"פילו עבר את כל הדרך כדי להגיע אלינו. אבל איך הוא עשה את זה? האם הלך לאורך הכביש המהיר? האם עבר דרך עיירות? האם עקב אחר הנהרות? לעולם לא נדע", סיכם הבעלים המאושר בריאיון לערוץ France3 News.