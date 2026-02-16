עם תואר רשמי מהממשלה: החתול המלכותי שנפגש עם מנהיגי העולם

לארי, חתול טאבי חום-לבן המתגורר ברחוב דאונינג 10, חגג בימים האחרונים 15 שנה בבית ראשי ממשלת בריטניה לדורותיהם.

רודף העכברים הראשי של הקבינט של הממלכה המאוחדת של בריטניה הגדולה וצפון אירלנד הוא תואר היתולי שניתן לאחדים מחתולי הבית של מעון ראש ממשלת בריטניה ברחוב דאונינג 10 בלונדון, בירת בריטניה.

לארי, המכהן כרודף העכברים הראשי של הקבינט הנוכחי מאז 2011, הגיע לבית ראש הממשלה אחרי שהחל את דרכו בבית הכלבים והחתולים באטרסי, שם נולד בינואר 2007. ב-22 באפריל 2011 לארי הצליח ללכוד את העכבר הראשון שלו בתפקיד.

לארי נוהג להסתובב בחופשיות ולעיתים קרובות "גונב את ההצגה" למנהיגי עולם המגיעים לביקור, כשהוא מופיע מול המצלמות בדיוק ברגע המפגש הרשמי מול דלת העץ השחורה המפורסמת.

ראש ממשלת הממלכה המאוחדת לשעבר דייוויד קמרון לארי ציין כי לארי מרגיש לעיתים אי נוחות ליד גברים. לדבריו, עם זאת, נשיא ארצות הברית דאז, ברק אובמה, זכה לחיבתו של לארי.

במשך 15 השנים האחרונות, לארי מהווה חלק בלתי נפרד מהחיים בדאונינג 10 וממשיך לשמש כסמל חביב ונאמן במסדרונות השלטון הבריטי.