התעלומה שטרם נפתרה

נלכד באי האיראני: ה-FBI מבקש מידע על אמריקאי שמוחזק בשבי 20 שנה

שנים לאחר היעלמותו של סוכן ה־FBI לשעבר רוברט לווינסון באיראן, ארגון הביון האמריקאי מחדש את הקריאה לציבור למסור מידע הנוגע להיעלמותו | משפחתו ניהלה מאבק של יותר מעשור לשובו בשלום, תוך שהיא מאשימה את המשטר האיראני בלכידתו ובכליאתו (מעניין)

תמונה של לווינסון שהגיעה לידי ה-FBI בשנת 2011 (צילום: FBI)

כמעט שני עשורים לאחר היעלמותו של סוכן ה־FBI לשעבר רוברט לווינסון ב, ארגון הביון האמריקאי מחדש את הקריאה לציבור למסור מידע הנוגע להיעלמותו.

נעלם באי האיראני

לווינסון, ששירת בעבר גם ב־מנהל אכיפת הסמים, נעלם ב־9 במרץ 2007 בעת ביקורו באי קיש שבמפרץ הפרסי, בתחומי איראן.

לפי דיווחים, לווינסון נפגש באי עם דאוד סלאחודין, מבוקש אמריקאי שה־CIA ניסה לגייס. סלאחודין היה מבוקש בשל מעורבותו לכאורה ברצח דיפלומט איראני במדינת מרילנד בשנת 1980, ולווינסון קיווה כי הצלחת המשימה תסייע לו להשיג עבודה קבועה בסוכנות.

זמן קצר לאחר הפגישה נעלם לווינסון, ואיראן הכחישה שוב ושוב כי עצרה אותו או כי יש לה מידע על גורלו. עם זאת, גורמים אמריקאים טוענים כי קיימות ראיות לכך שרשויות איראניות אכן עצרו אותו.

בן הערובה שהוחזק הכי הרבה זמן

לווינסון נחשב לבן הערובה שהוחזק במשך הזמן הארוך ביותר בהיסטוריה של ארצות הברית. משפחתו ניהלה מאבק של יותר מעשור לשובו בשלום, תוך שהיא מאשימה את המשטר האיראני בלכידתו ובכליאתו.

בשנת 2020 הטיל משרד האוצר האמריקאי סנקציות על שני אנשי מודיעין איראנים שלטענתו היו מעורבים בהיעלמותו של לווינסון ובניסיון לטייח את הפרשה.

באותה שנה הודיעו גורמים אמריקאים כי הם סבורים שלווינסון ככל הנראה מת בשבי האיראני, אף שמעולם לא נמצאו שרידיו.

ראש ה־FBI קאש פאטל ציין בשבוע שעבר את יום השנה להיעלמותו של לווינסון, ואמר כי הלשכה מחויבת להמשיך ולברר מה עלה בגורלו. לדבריו, גם כמעט 20 שנה לאחר מכן, לווינסון עדיין נמצא במחשבותיהם באותה מידה.

בינתיים, ה־FBI ממשיך להציע פרס של עד חמישה מיליון דולר עבור מידע שיוביל לאיתורו, להשבתו או להבאתו הביתה, בנוסף לפרס שמציע משרד החוץ האמריקאי.

רון ארד האמריקאי?
שם יהודי לתפילה בבקשה? ראוי שנתפלל עבורו.
