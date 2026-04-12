חרדה לנהגים: דגם של רכב שהוצב בשיפוע מעל הכביש הביא למהומה

רשויות במחוז קולומביה הבריטית שבקנדה קראו לציבור להתרחק מקיר נטוי מעל כביש מהיר, לאחר שנתלה עליו שלד של פולקסווגן חיפושית אדומה כחלק מתעלול לכאורה של סטודנטים להנדסה.

משרד הפארקים של BC מסר כי הוא פועל להסרת השלד, שמרחוק היה נדמה כמו רכב שמתדרדר אל הכביש, וכי הצפי הוא שהפעולה תושלם בתוך כשבוע. במקביל, משטרת המחוז ושומרי הפארקים התבקשו לחקור את המקרה.

החיפושית הופיעה בשבוע שעבר על צוק מעל כביש 99 באזור סקוומיש, ועל גגה סומן האות “E”, מה שמעיד לפי ההערכות כי מדובר במסורת של סטודנטים להנדסה מאוניברסיטת קולומביה הבריטית, הנוהגים להציב שלדי חיפושיות במקומות קשים להגעה.

כבר בשנת 2009 אירע מקרה דומה כאשר חיפושית נפלה מגשר הזיכרון Iron Workers Memorial Bridge במדינה, ובניסיון נוסף שנכשל לתלות רכב אחר על הגשר נעצרו חמישה סטודנטים על ידי המשטרה.

ראש עיריית סקוומיש, ארמן הורפורד, אמר כי האזור בו הונח השלד הוא אתר פופולרי למטיילים ומטפסים. לדבריו, מה ש"אולי הרגיש כמו תעלול תמים" פגע בקהילה. "זה אזור שמגיע לו כבוד, וזה לא היה המצב כאן", אמר בהודעה.