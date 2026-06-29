במה שנראה כמו תסריט שכתב במאי קומדיה איראני, שידורי הטלוויזיה הממלכתית של הרפובליקה האסלאמית חוו את מה שיירשם בתולדות השידור כ"שיא האופוריה הקצרה בהיסטוריה".

הכל התחיל כשאלג'יריה, "האחים המוסלמים" לפי המגישים, כבשה שער בזמן ההארכה נגד אוסטריה.

באולפן בטהרן, חגגו המנחים בעיניים הבורקות ולא יכלו להתאפק: "אללה גומל לנו!", "המוסלמים מצילים מוסלמים!" – הם הכריזו בחגיגה ספונטנית שהזכירה יותר מסיבת ניצחון על "הציונים" מאשר משחק כדורגל.

המנחה כמעט בכה מהתרגשות. הקולגות חיבקו זה את זה. מישהו כנראה כבר הכין נאום ניצחון על "התנגדות האסלאמית" בכדורגל.

ואז, תוך שניות ספורות, הגיעה התשובה האמיתית. אוסטריה כבשה שער משלה, והעלתה את "נבחרת משמרות המהפכה" (כפי שכינו אותה בחיבה בפוסטים ברשת) הביתה מוקדם.

החיבוקים הפכו חיש מהר למבטים מבוישים. משתמשים ברשתות החברתיות, בעיקר איראנים בגולה, לא פספסו את ההזדמנות. "גינס שיא העולם באופוריה קצרה", כתב אחד. "אללה הביך אתכם", הוסיף אחר.