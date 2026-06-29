כיכר השבת
אללה העניש אותם?

חובת צפייה: האופוריה הקצרה בתולדות הטלוויזיה האיראנית - והרגע שהביך את המגישים

האופוריה של המגישים האיראנים התחלפה תוך שניות בודדות לתסכול ומבוכה, כאשר הניצחון האיסלאמי - בכדורגל, הפך תוך זמן קצר לתבוסה שהעיפה את הקבוצה מחוץ לתחרות | צפו בתיעוד (מעניין)

במה שנראה כמו תסריט שכתב במאי קומדיה איראני, שידורי הטלוויזיה הממלכתית של הרפובליקה האסלאמית חוו את מה שיירשם בתולדות השידור כ"שיא האופוריה הקצרה בהיסטוריה".

הכל התחיל כשאלג'יריה, "האחים המוסלמים" לפי המגישים, כבשה שער בזמן ההארכה נגד אוסטריה.

באולפן בטהרן, חגגו המנחים בעיניים הבורקות ולא יכלו להתאפק: "אללה גומל לנו!", "המוסלמים מצילים מוסלמים!" – הם הכריזו בחגיגה ספונטנית שהזכירה יותר מסיבת ניצחון על "הציונים" מאשר משחק כדורגל.

המנחה כמעט בכה מהתרגשות. הקולגות חיבקו זה את זה. מישהו כנראה כבר הכין נאום ניצחון על "התנגדות האסלאמית" בכדורגל.

ואז, תוך שניות ספורות, הגיעה התשובה האמיתית. אוסטריה כבשה שער משלה, והעלתה את "נבחרת משמרות המהפכה" (כפי שכינו אותה בחיבה בפוסטים ברשת) הביתה מוקדם.

החיבוקים הפכו חיש מהר למבטים מבוישים. משתמשים ברשתות החברתיות, בעיקר איראנים בגולה, לא פספסו את ההזדמנות. "גינס שיא העולם באופוריה קצרה", כתב אחד. "אללה הביך אתכם", הוסיף אחר.

איראןכדורגלאולפן

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במעניין:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר