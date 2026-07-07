ואיך זה קשור לפרשת בלק? פינדרוס "אלים" או "עדין"? רגע משעשע בין אופוזיציה לקואליציה בוועדת הכנסת למרות שבפומבי ניתן לראות את היחס העכור בין חברי האופוזיציה לקואליציה, פעמים שהיחסים האמיתיים, אלו האנושיים, צצים מעל לפני הקרקע | כך זה היה נראה בוועדת הכנסת כאשר החברים משני צידי המתרס דנו באשר לאופיו של חבר הכנסת פינדרוס (מעניין)