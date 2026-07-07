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ואיך זה קשור לפרשת בלק?

פינדרוס "אלים" או "עדין"? רגע משעשע בין אופוזיציה לקואליציה בוועדת הכנסת

למרות שבפומבי ניתן לראות את היחס העכור בין חברי האופוזיציה לקואליציה, פעמים שהיחסים האמיתיים, אלו האנושיים, צצים מעל לפני הקרקע | כך זה היה נראה בוועדת הכנסת כאשר החברים משני צידי המתרס דנו באשר לאופיו של חבר הכנסת פינדרוס (מעניין)

חילופי הדברים
חילופי הדברים| צילום: צילום: ערוץ הכנסת

רגע של הפוגה קומית נרשם היום (שלישי) בוועדת הכנסת במהלך דיון מתוח.

חברי הכנסת משני צידי המתרס הפוליטי הציגו מערכת יחסים אנושית וחמה, השונה לחלוטין מהטון העכור המאפיין את העבודה הפרלמנטרית היומיומית מול המצלמות.

​ההתכתשות המבודחת החלה כאשר חבר הכנסת נאור שירי ענה לחבר הכנסת משה גפני ששאל אותו אודות אופיו של חברו למפלגה חבר הכנסת יצחק פינדרוס.

שירי טען כי אופיו של פינדרוס שנכחו במקום הוא כלשונו, "אלים".

​חבר הכנסת גפני לא נותר חייב ומיהר להגן על חברו לסיעה תוך שימוש בציניות. גפני תהה בפליאה ושאל רטורית האם פינדרוס הוא לא אדם עדין, דבר שעורר צחוק רם בקרב הנוכחים.

​הדברים התגלגלו לפרשת השבוע, כאשר החברים הזכירו את הטעות המביכה של מירי רגב שטענה כי פרשת בלק נמצאת בספר דברים.

יצחק פינדרוספרשת בלקנאור שירי

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