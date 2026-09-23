רשות התחבורה היבשתית בסינגפור הודיעה השבוע על תקנות חדשות ונוקשות במיוחד שנועדו להבטיח את סדר הנסיעה והשקט במרחב הציבורי. נוסעי אוטובוס שייתפסו בהשלכת פסולת, באכילה, בשתייה, הנחת רגליים על המושבים או השמעת מוזיקה וצלילים בקול רם צפויים לקנס מידי בסכום של עד 500 דולר סינגפורי (390 דולר אמריקני).

מדובר בהחמרה משמעותית של האכיפה, שכן עד כה נהלים אלו התבססו בעיקר על נהלי חברה פנימיים שיושמו על ידי הנהגים בלבד. כעת, התנהגויות אלו הפכו לעבירות משפטיות רשמיות המלוות בקנסות כבדים שיינתנו על ידי פקחים ומפקחי תחבורה מורשים המוסמכים לכך.

במקביל, עבירות חמורות יותר שיגרמו לסכנה או להפרעה חמורה לנוסעים, וכן לכלוך של תחנות או של חלקי האוטובוס השונים, יגררו קנסות עצומים במיוחד שיכולים להגיע עד לסכום גבוה של 5,000 דולר. נהגי האוטובוס עצמם, המכונים במקום קפטנים, ישמרו על מיקוד בבטיחות הנהיגה אך יורו לנוסעים להפסיק להתנהג בצורה מפריעה במידת הצורך.

ברשות התחבורה הסבירו את המהלך המקיף בהודעה רשמית שפרסמו לתקשורת. "אלה יקדמו סביבת תחבורה ציבורית בטוחה, מתחשבת ונעימה יותר לכולם", מסרה רשות התחבורה היבשתית והוסיפה כי "תחבורה ציבורית היא מרחב משותף, ולכל נוסע יש תפקיד בהבטחת סביבת נסיעה נעימה ונעימה".

מגמה זו אינה מוגבלת רק למדינה האסייתית, וערים נוספות ברחבי העולם פועלות לאחרונה בדרכים דומות כדי להילחם בהתנהגות מטרידה של נוסעים. בפולין הונהגו לאחרונה קנסות כספיים על הפרת השקט באמצעות מכשירים אלקטרוניים, ובבריטניה נבחנות הצעות חוק נוספות להטלת קנסות על נוסעים המשתמשים במכשירים רועשים ללא אוזניות בכלל קווי התחבורה הציבורית.