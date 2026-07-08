גדי איזנקוט שובר שתיקה בריאיון בלעדי | צפו - הפקה: אשר רוט | צילום: שמואל אריה | עריכה: דוד והבה גדי איזנקוט שובר שתיקה בריאיון בלעדי | צפו | צילום: הפקה: אשר רוט | צילום: שמואל אריה | עריכה: דוד והבה 10 10 0:00 / 27:53

בזמן שהמערכת הפוליטית נכנסת לישורת האחרונה והרוחות סביב סוגיית הגיוס מגיעות לנקודת רתיחה, יו"ר מפלגת 'ישר', השר והרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, מתיישב לראיון בלעדי עם ישי כהן. על רקע הזינוק של מפלגתו בסקרים והשאיפה המוצהרת שלו לכס ראש הממשלה, איזנקוט שולח מסר ישיר, מפתיע ומורכב לציבור החרדי ולהנהגתו.

במרכז הראיון עומדת, מטבע הדברים, סוגיית חוק הגיוס הרגישה. בניגוד לקולות קיצוניים במערכת הפוליטית, איזנקוט מציג עמדה "בן-גוריוניסטית" המשלבת חובת שירות לצד כבוד עמוק ללומדי התורה: מצד אחד, הוא מצהיר כי יתמוך בפטור מוחלט ל-3% מכל מחזור, שולל את העמדה של ליברמן על אפס פטורים ושלילת זכות ההצבעה ומתחייב להקמת בסיסים נפרדים ומשימות מותאמות. מן העבר השני, הוא מבהיר כי "בשעה קשה זו לישראל" לא ניתן לקבל סרבנות, וכי עשרות אלפי החרדים שאינם לומדים בישיבות חייבים להתגייס באופן מיידי לצבא שמשווע לחיילים. חלק נוסף בריאיון נוגע לקשרים הפוליטיים שלו עם יו"ר ש"ס אריה דרעי. איזנקוט, שמזכיר בגאווה את אמו שהצביעה ש"ס במשך שלושה עשורים, מסרב לפסול את המפלגה כחלק מממשלתו אם תקבל את העקרונות שלו, מגדיר אותה כבעלת "מרכיבים ציוניים רחבים". עם זאת, הוא לא חוסך ביקורת על תפקודו של דרעי בקבינט באירועים מכריעים, כמו בליל התקיפה האיראנית וניהול משבר החטופים. צפו בריאיון המלא תחילה התייחס איזנקוט לחילופי האש בין ארה״ב לאירן הלילה והאפשרות שהמלחמה תחודש: ״כרגע הפסקת האש הופרה בצורה משמעותית אתמול בין איראן לארצות הברית. אחרי הישגים מרשימים מאוד, שהיו גם לצה"ל וגם לצבא האמריקאי, העובדה היא ששלושת מטרות המלחמה לא הושגו. האורניום עדיין באיראן, תוכנית הטילים שוקמה, וחיזבאללה שוקם. וקרה דבר הרבה יותר חמור – העובדה שנוצרה הרתעה הדדית, שישראל פועלת בלבנון ואיראן מגיבה בירי טילים בליסטיים לצפון המדינה. זה אירוע חסר תקדים.

יו"ר 'ישר!' גדי איזנקוט בריאיון ל'כיכר השבת'

מה אתה היית עושה אחרת? כי בסוף אומרים לך "זה הנשיא טראמפ. הוא היה איתנו יד ביד במלחמה, בכל התקיפות, אבל כשזה מגיע לנושא המדיני – זה החלטות שלו, לא שלנו". מה היית עושה בנושאים האלה שנתניהו לא עשה?

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״ישראל מביאה לאיום האיראני יכולת גבוהה מאוד שהוכחה, ולכן ישראל וארצות הברית חייבות להמשיך את השיח האינטימי שמתקיים כבר עשרות שנים, במטרה למנוע יכולת גרעין צבאית באיראן, נקודה.

״יש הרבה דברים שצריכים להיעשות בחדרי חדרים, לא בשיח הציבורי. יחד עם זאת, ישראל צריכה לעמוד על האינטרסים שלה, ששלושת מטרות המלחמה שוב – יושגו.

אבל איך? זו השאלה, כי בסוף אומרים לך בליכוד: "זה הנשיא טראמפ. הוא הידיד הגדול ביותר של מדינת ישראל, הוא גם הידיד הגדול ביותר של נתניהו באותה תקופה". ולא הצלחנו. האם ממשלה אחרת הייתה מצליחה לספק את זה?

״אני יכול לומר, כמי שמלווה את האיום האיראני מ-1999 – הייתי המזכיר הצבאי של ראש הממשלה – כל ראשי הממשלה תרמו תרומה שלאיראן לא יהיה גרעין.

״צריך לראות את המצב החדש שנוצר, לשתף פעולה ולהשפיע מאוד שכל ה-440 ק״ג אורניום מועשר פלוס כל מה שנמצא ב-20%, כדי שלא ישאירו אותו – חייב לצאת. חייב להיות שם פיקוח קפדני. חייב לנתק את הקשר בין איראן לחיזבאללה, חייב להביא לשינוי עמוק בתוך לבנון, ולנצל את ההישגים הצבאיים שהושגו. אחרת, נחזור בעוד שנה, שנתיים, לסבבים נוספים בצפון, מול איראן, בדרום״.

אנחנו שלוש שנים מאז נפתחה מתקפת הפתע, בבוקר שמחת תורה, ישראל ניצחה במלחמה?

״ניצחון לא הושג. הניצחון נמדד בהשגת מטרות המלחמה ובשיפור מצבה האסטרטגי של מדינת ישראל. הושגו הישגים, אני לא ממעיט בערכם, אבל המלחמה הסתיימה, או הולכת, נמשכת יותר מדי, ולא הייתה רגל מדינית שסיימה באף אחת מהזירות – לא בעזה, לא בלבנון, ולא באיראן״.

נעבור לנושאים הפוליטיים ועם הכותרת שיוצאת הבוקר משר המשפטים שקורא לא לקיים את פסיקת בג"ץ, לא לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה

״זה אירוע חסר תקדים, שבו שר המשפטים קורא לא לציית להוראת בג"ץ. זה כמו ששר הביטחון יקרא לחיילי צה"ל לא למלא פקודות של הרמטכ"ל.

״זה אירוע שאי אפשר לקבל אותו. עכשיו, אותו שופט, נועם סולברג, שחתם על פסק הדין בנושא מבקר המדינה, הוא גם יחתום על תוצאות הבחירות. הוא יו"ר ועדת הבחירות. מה המסר לאזרחי ישראל? מה המסר שעובר פה? אי קבלת מרות בג"ץ, למעשה קריאת תיגר על הדמוקרטיה הישראלית. אירוע חסר תקדים. ראש הממשלה צריך להיות ראש ממשלה רציני, היה צריך לפטר אותו עוד בצהריים״.

יו"ר 'ישר!' גדי איזנקוט בריאיון ל'כיכר השבת'

ויחד עם זאת, כשאני מדבר על הנושא המשפטי, אתה מסכים שצריך לבצע שינויים? אולי לא השינויים של יריב לוין, אבל שינויים אחרים במערכת המשפט?

״חד משמעית. העובדה ש-42% מאזרחי ישראל בלבד, לצערי, נותנים אמון במערכת המשפט, מחייבת להסתכלות ביקורתית ובחינה מעמיקה ורפורמה במערכת המשפט״.

עוד סוגיה שעולה בימים האחרונים, שעוררה סערה ואינספור כותרות מימין ומשמאל, וזו האמירה של ראש השב"כ, דוד זיני: "הנאמנות שלי היא לדרג הנבחר".

״הנאמנות של ראש שב"כ, כמו רמטכ"ל, היא הנאמנות למדינת ישראל והחובה לציית לחוק. אלה שני תנאי יסוד שיהיה בעל תפקיד ברמה של ראש שב"כ, ראש מוסד, רמטכ"ל. מי שלא מקבל את זה – לא ראוי לתפקיד.

״אסור שתהיה נאמנות אישית. צריך כבוד לדרג נבחר, לדרג מדיני. צריך לקבל את המרות של הדרג המדיני, אבל תנאי היסוד – זה הכפיפות לחוק והנאמנות למדינה. אין נאמנות אישית במדינת ישראל״.

לדבריו: ״אני מצפה מראש שב"כ ורמטכ"ל לא להגיד שיש להם נאמנות אישית אלי, אחרת הם ייפסלו לתפקיד. הנאמנות שלהם חייבת להיות למדינה והחובה החד-משמעית היא לציית לחוק״.

עכשיו ברשותך, לבחירות עצמן. ובשבוע שעבר נראה לי שזו פעם ראשונה שאתה מצהיר באופן גלוי: "אני אהיה ראש הממשלה הבא"

״אמרתי שאני רואה את עצמי מועמד, שאני מביא איתי ניסיון ביטחוני רב, שאני הייתי חבר כנסת שלוש שנים, הייתי שמונה חודשים בקבינט המלחמה, ואמרתי שהציבור יכריע. אני רואה את התמיכה הציבורית הרחבה מאוד שרוצה בשינוי. אני פועל כדי להיות המפלגה הגדולה ביותר בבחירות הקרובות, הציבור יכריע.

"יש לנו מטרה חד-משמעית להביא לזה שהממשלה הרעה הזאת, שהובילה את מדינת ישראל למקומות רעים מאוד בכל תחומי החיים שלנו, תוחלף, ובמקומה תהיה ממשלה ציונית ממלכתית שתוביל את מדינת ישראל קדימה״.

אם אני צריך לאפיין אותך, איך אני מגדיר אותך? איש ימין? איש מרכז? איש שמאל? איפה אתה נמצא בפוליטיקה הישראלית?

״אני קודם כל פטריוט ישראלי עם תפיסה ביטחונית אקטיבית. אני רואה את עצמי איש מרכז עם גישה ביטחונית שהצגתי כל החיים. היום אני רואה שבערוצים מסוימים דואגים להראות שלא ניצחתי את הטרור ביהודה ושומרון, ניצחנו את הטרור ביהודה ושומרון תחת פיקודי, היו הרבה מאוד אנשים שפעלו.

"הפעלתי מדיניות מאוד אקטיבית גם כרמטכ"ל וגם לפני. ואני מגדיר את עצמי כאוהב הארץ, אחד שרוצה לראות פה מדינה יהודית, דמוקרטית, שוויונית, ליברלית, שתהיה מקור גאווה לאזרחים הישראלים וליהודי העולם, מדינה מתפתחת ובטוחה״.

והזכרת את הערוצים, אני אזכיר בעיקר את הליכוד, שמשקיע בך לא מעט סרטונים. אני לא יודע כמה סרטונים מ ראש הממשלה הופצו בליכוד או בערוצים המזוהים איתם. אולי זה רק עושה לך טוב

״נראה לי שהליכוד והערוצים התומכים נכנסו לפאניקה. מזה איזה שעתיים-שלוש משחררים סרטון ברמה נמוכה. עד כמה שאני מבין בסרטונים – לא מספיק מושקעים, עם מסר מאוד ממוחזר ובעייתי ש"איזנקוט, איזנקוט, איזנקוט". זה מעיד על היסטריה, על פאניקה, וזה ממחיש לאזרחי ישראל עד כמה תרבות השקר השתרשה״.

רה"מ נתניהו ואיזנקוט בימיו כרמטכ"ל ( צילום: משרד הביטחון )

בסרטונים שלהם מסרים מרכזיים. שגדי איזנקוט לא היה מחסל את חמינאי אלו הסרטונים שאמרת בהם "עובדה". שגדי איזנקוט ביקש לסיים את המלחמה עוד לפני רפיח. שגדי איזנקוט פשוט חלש בנושא הביטחון, ומביאים כל מיני דוגמאות שאתה ברחת מהקבינט

״אני ממש מודה לך על השאלה הזאת, כי ב׳עובדה׳, כל מי שישמע את המשך המשפט שנחתך – אמרתי שהחיסול של חמינאי היה ראוי מאוד, ונכון היה לעשות אותו, וכל ראש ממשלה במציאות הזאת הייתי נותן את ההוראה להרוג אותו ואת כל הפיקוד האיראני שהוא היה המפקד העליון שלו.

״הדבר השני, הטענה על הקטנת הצבא היא טענה שקרית, כי אני העברתי לתוכנית צבא סדיר גדול מזה שקיבלתי. עכשיו, הדבר הבא לגבי רפיח הוא שקר מוחלט. הייתה הצבעה בקבינט, אני הצבעתי יחד עם נתניהו. נתניהו בסיום תפקידי משבח אותי מאוד על הפעלת הכוח, כי הוא יודע שכל הארבע שנים האלה הפעלתי כוח שהוא אישר אותו. האמת היא שצר לי על זה שהשופרות פוגעים בראש הממשלה, הוא לא היה כזה חלש שיכולתי להקטין את הצבא, לא לפעול, לא לעשות. הם פוגעים גם בו ככה על הדרך״.

בוא נדבר על הסקרים, סקרים ורודים מבחינתך. המפלגה שלך הולכת ומזנקת, 26 מנדטים בסקר האחרון, תיקו עם הליכוד. אבל עדיין אין לך רוב להקים ממשלה

״יש עוד כמעט ארבעה חודשים עד הבחירות. אני מסתובב בכל הארץ. הייתי לפני יומיים בדימונה, ראיתי את התמיכה הענקית של מאות אנשים שהגיעו לפגישה. רובם הגדול אמרו לי שהם מצביעי ליכוד לשעבר והם רוצים לראות שינוי עמוק. למרות שדימונה היא עיר מתקדמת עם תוכנית חינוך, עם ראש עיר מצוין, איש ליכוד, הייתה שם תמיכה אדירה שמלמדת על מה שקורה היום בפריפריה, בערי פיתוח״.

אתה מאמין שתשיג את ה-61?

״אני מאמין שכן. אני מאמין שההישג של האלטרנטיבה השלטונית הציונית ממלכתית תהיה גבוהה מאוד ונגיע ליותר מ-61 מנדטים״.

ואם לא, אם אתה לא תשיג 61, כך זה לפחות על פי הסקרים, האם תקים ממשלה שנשענת על המפלגות הערביות?

״אנחנו נקים ממשלה ציונית ממלכתית. אם לא נשיג 61, קודם כל נחליף את הממשלה ונפנה לחברי כנסת מהמפלגות הציוניות ונגיד להם להצטרף. ואני שומע, וגם ליברמן אמר את זה, שיצטרפו אנשים מהליכוד וממפלגות אחרות. אני נפגש היום עם אנשי ליכוד שקצה נפשם מתרבות הפחד״.

ועדיין, אם נתניהו מצליח לאגד את הגוש שלו, האם תקים ממשלה שנשענת על הערבים, או בהימנעות של חברי הכנסת הערבים?

״אני היחידי, דרך אגב, שלא ישב, מכל ראשי המפלגות עד היום, עם הערבים. אני לא ישבתי בממשלה עם הערבים. מה גם שערביי ישראל הם אזרחי המדינה, הם נמצאים בבתי חולים, כולנו רואים אותם, הם לא צריכים להיות מחוץ לחברה הישראלית״.

כן, אבל השאלה שלי היא האם מקימים ממשלה בקולות שלהם, ממשלה שנשענת עליהם?

״אחרי השבעה באוקטובר ראוי שנקים ממשלה של 63 או 64 חברי כנסת של המפלגות הציוניות הממלכתיות. אפשר יהיה לקרוא למפלגת הליכוד ביום שאחרי נתניהו. אני משוכנע שננצח אותו, ואני משוכנע שיהיו שם אנשים ראויים שירצו להצטרף״.

ואם זה לא יקרה, ותצטרך לקבל את ההחלטה בין בחירה במפלגות הערביות לבין המפלגות החרדיות, מה תעדיף?

״אני אקבל את כל מי שיקבל שלושה עקרונות יסוד. אחד – שמדינת ישראל היא מדינה יהודית עם רוב יהודי מוצק. מקבלים את הרכב מגילת העצמאות, ומקבלים את חובת השירות בצה"ל ובשירות לאומי.

״אני אומר את זה גם לחרדים וגם לערבים. ולאחים החרדים אני אומר: שעה קשה לישראל. לא צריך לאכוף עליכם למלא חוק שירות חובה. אתם הייתם צריכים לבוא. יש עשרות אלפי חרדים שלא נמצאים בישיבות, הם היו צריכים לבוא להתגייס בשעה הקשה הזאת ולשרת, כמו שחרדים שירתו בכל מלחמות ישראל. בכל מלחמות ישראל...״.

איזנקוט ודרעי בימי ממשלת האחדות ( צילום: מרים אלסטר/Flash90 )

אתה עדיין עומד על המתווה שלך, 3% מכל מחזור גיוס כללי יקבלו פטור משירות?

״חד משמעית. אני בניגוד לחברים שלי, לא אגיד "זירו" (אפס פטור מגיוס. י-כ). אני בן גוריוניסט. בן גוריון תוך כדי מלחמת העצמאות – יש לי את המסמך המקורי פה במשרד – מבקשים ממנו לעצור את הלימודים בישיבה ואומרים לו "תגייס אותם". הוא אומר "שום דבר. 400 תלמידי ישיבה ימשיכו ללמוד, למרות שאנחנו במלחמה, מלחמה קיומית״. הוא עומד על זה שהם ימשיכו ללמוד.

״ולכן אני בא עם מורשת בן גוריון, עם כבוד גדול מאוד לעולם התורה. אני לא אגיד "אפס לומדים". אני חושב שזו אמירה פופוליסטית ולא רצינית. כל מי שאומר שהוא ישלול זכות בחירה מחרדים – הוא פוגע למעשה בערכי הדמוקרטיה הבסיסיים.

״ואני אומר את זה מתוך כבוד לעולם התורה, ואני אומר לחרדים: החובה שלנו, ואת החובה הזאת ראיתי כרמטכ"ל, לאפשר לחרדי להתגייס, לשרת, ולשמור על אורח חייו החרדי. וזה התפקיד של צה"ל, לספק לו את התנאים. ואני יכול לומר שכרמטכ"ל בניתי מחנה ב׳פלס׳, באתי אישית לוודא שהמחנה הזה נותן את השירות המלא לחייל חרדי להתגייס ולהשתחרר חרדי. אפשר לעשות את זה גם בהגנת גבולות. חטיבת חשמונאים זו בשורה, צריך להמשיך לעשות את זה״.

אתה מקבל את העקרון שמי שלומד לומד-ומי שלא צריך לשרת?

״כן, אני בעד להסדיר את זה, אבל באופן כזה שיגדירו מי אלו הלומדים, מה ההיקף שלהם, צריך לדבר, ואלה שלא לומדים – שיתגייסו. צה"ל משווע לחיילים, זו לא איזה אמירה או גחמה לדחוף את הציבור החרדי בפינה. יש צורך אמיתי״.

אני לוקח אותך לטקסטים מראיון קודם שלך אצלנו ב׳כיכר השבת׳, אמרת לי: "ישי, אי אפשר לגייס חרדים בכוח. אני מאמין בהידברות". השאלה היא אם בחקיקה של סנקציות ומעצרים האם כך מביאים חרדים לצה"ל, כפייה? זה לא מה שאמרת לי

״הכלל הפשוט הוא שיש חוק שירות חובה לצעירים בישראל, זה הכלל. אנחנו גדלים במדינה שיש עליה איום קיומי, איום ביטחוני, בלי כוח צבאי חזק - אין לנו תקומה במרחב הזה, ראינו את זה בשבעה באוקטובר. ולכן צריך לדרוש מכל צעיר וצעירה לשרת שירות משמעותי, ומהערבים – כולם – שירות לאומי, שירות אזרחי.

״לחרדים אני אומר: התפקיד של הצבא, וכך ראיתי את זה כרמטכ"ל, לספק את כל התנאים שתתגייס, תשרת, תתרום למדינה, ותשמור על אורח חייך החרדי. תתגייס חרדי ותשתחרר חרדי״.

אם אתה מדבר ספציפית למגזר החרדי, אתה אומר "אם אני ראש הממשלה, אני אעמוד על הזכויות שלכם, חטיבת חשמונאים כדוגמה, חטיבה לגברים בלבד על פי האמונה שלכם"?

״חד משמעית. שיוכלו למלא את אורח חייהם בצורה מושלמת, שיהיו בבסיסים נפרדים. אני יכול לחשוב על הרבה מאוד מתקנים, על הרבה מאוד משימות שהן לחרדים בלבד, אלא אם כן ירצו לשרת במקום משותף שנותן תנאים סבירים להתנהל בו. זו תהיה בחירה אישית. ופקודת השירות המשותף, שכל כך רבים התנגדו אליה, בדיוק כיוונה לזה – לקבוע כללים ועקרונות ולהקפיד עליהם״.

יו"ר 'ישר!' גדי איזנקוט בריאיון ל'כיכר השבת'

אם נחזור לפוליטיקה, אתה מצהיר "אני לא אשב עם מפלגות חרדיות בממשלה שלי, לא יהיו לא ש"ס ולא יהדות התורה", או שאתה אומר "הממשלה פתוחה לכולם"?

״א', חלק גדול ממצביעי ש"ס משרתים בצבא, וראיתי אותם כרמטכ"ל. מאחר וכך, אני עושה הבחנה. אני רואה בש"ס גם מפלגה שמשרתת, משולבת, ואמורה להביא את הבשורה לחיים במדינת ישראל...״.

אבל אומרים לך שאתה, בסרטון שפרסמת אתמול, אמרת על ש"ס שהיא מפלגה לא ציונית

״לא, לא, לא... אני מציע להסתכל עוד פעם על הסרט. הסרט עושה הבחנה, וש"ס מופיעה אומנם שם בפתיחה יחד עם שאר ראשי הקואליציה. אבל בהמשך, במפלגות שמגדירות את עצמן כלא ציוניות – ש"ס לא מופיעה שם, כי ש"ס היא מפלגה עם מרכיבים ציוניים רחבים מאוד, ולכן צריך להסתכל על הסרט הזה עוד פעם.

"אני קיבלתי את ההתקפה, אני מקבל אותה באהבה, יחד עם התזכורת שאני מזכיר לכל ראשי מפלגות הקואליציה: אני שירתי בצה"ל כמו כל ראשי הקואליציה כפול חמש. זאת אומרת, תחבר את כל השנים שלהם שהם שירתו כפול חמש – הם שירתו פחות ממני. ולכן אני מציע להם לאט לאט עם הביקורת על השירות הצבאי שלי״.

ולכן אתה אומר שאתה לא רואה בעיה בישיבה עם ש״ס בממשלה בראשותך?

״אני רואה בש"ס שותפה בתנאי. בתנאי שהיא תצהיר על שלושת עקרונות היסוד. ש"ס זו מפלגה שאמורה להביא בשורה, אני אומר את זה כבן, בן לאימא שהצביעה ש"ס 30 שנה. אני משכנע אותה, זה היה לא פשוט, אבל היא תצביע 'ישר' הפעם. אבל אני מכיר את מצביעי ש"ס, אני פוגש אותם, אני גדלתי עם חלקם״.

מה לגבי היחסים שלך עם אריה דרעי? הייתם חברים, לא יודע אם החברים הכי טובים, אבל הייתה לכם חברות

״אני ראיתי את אריה דרעי ב-20 שנות קבינטים לסירוגין שאני השתתפתי בהם, תמיד ראיתי אותו מביא הבנה ביטחונית, ראיתי אותו תורם תרומה משמעותית, למרות שהיו גם קבינטים שהיו לי איתו ויכוחים עמוקים.

״היה קבינט כזה, לצערי, ב-14 לרביעי 24. הייתה ההתקפה האיראנית הראשונה. אני דרשתי מנתניהו למלא אחר בקשת הצבא, והעמדה שהצבא הציג הייתה של שלוש מדרגות תגובה, ותגובה עוצמתית באיראן.

״אריה דרעי הציג עמדה מתחרה שלא נכון לתקוף, ולצערי קיבלו את עמדתו והתקיפה הייתה דרדל'ה. וזה ציער אותי צער רב, חשבתי שהיינו צריכים להגיב תגובה עוצמתית נגד איראן בהתקפה הראשונה שלהם עלינו. אבל לאורך השנים ראיתי בו שותף ושיתפתי איתו פעולה.

״ציפיתי ממנו בנושא החטופים לגלות עמדה הרבה יותר אקטיבית, ולהיות עמדת נגד למול סמוטריץ' ובן גביר שניסו לטרפד כל עמדה. ייאמר לזכותו, שהוא תמך בעסקאות החטופים. אני חשבתי שהוא צריך לגלות עמדה הרבה יותר תקיפה אל מול העמדה השגויה של בן גביר וסמוטריץ'. הוא היה אמור להיות קול ההיגיון. אני חושב שאפשר היה להחזיר חלק גדול מה-46 שנהרגו, אני חושב שאפשר היה להגיע להישגים מוקדם יותר. ואני, כשאני מותח ביקורת, אני מותח ביקורת כשזה מגיע...״.

אז הוא ראוי להיות בקבינט מלחמה בראשות גדי איזנקוט?

״חד משמעית, בתנאי שהוא קיבל את שלושת העקרונות״.

יו"ר 'ישר!' גדי איזנקוט בריאיון ל'כיכר השבת'

לקראת סיום, ואני לא יודע עד כמה אתה מעורב בזה, אבל בשיח בחוץ לא מעט יש תזכורת של המוצא שלך כמזרחי. ש"ס אומרים "הוא מזרחי שנשלט על ידי אנשי קפלן". עד כמה אתה מייחס לזה חשיבות?

״הוריי נולדו במרוקו, עלו בצעירותם, באו בגיל 13, אימא בגיל 18 או 19. אבא שירת בצבא, נפצע בצבא. אני גאה בהוריי ובמוצא שלהם, ותמיד ראיתי לנגד עיניי, כך אני גם מחנך את הילדים שלי, להצטיין כדרך חיים, לעשות כמיטב יכולתך. לא להתבכיין – להצטיין. זה גם המסר שלי לדור הצעיר. הדרך להצטיינות עוברת דרך לימוד, השקעה, חינוך״.

אז כשאומרים לך "אתה מזרחי, ואולי המזרחי הראשון שיעמוד בראשות הממשלה, אבל נשלט על ידי אנשי קפלן"

״קשקוש מוחלט, אני לא נשלט על ידי אף אחד. מי שמכיר אותי יודע שיש לי עמוד שדרה מפלדה, שאני עקשן גדול. אפשר לשאול את נתניהו, הוא מכיר את זה טוב מאוד מכולם. הוא בחר בי לרמטכ"ל, פעלתי כרמטכ"ל ארבע שנים תחת ממשלתו וקיבלתי הרבה מאוד שבחים״.

הזכרת סרבנות, השתמטות ועריקות, ופה אני לוקח אותך לניסיון שלך כרמטכ"ל לשעבר, כמי שניהל את המערכת הצבאית. אתה חושב שהמעצרים של תלמידי ישיבות, שבאים במספרים לא גבוהים – זו הדרך לגייס חרדים?

״הדרך היא דרך הבנה ודרך מחויבות של אזרחים למדינה, שיש פה באמת צורך אמיתי. זה לא אנחנו, זה לא שמגייסים לטובת הצבא, זה לטובת צבא הגנת מדינת ישראל״.

אבל המעצרים האלה לא באים, הם לא מביאים שום תועלת, וזה חוק המעצרים שהחרדים מבקשים להעביר כעת

״אני מצפה מההנהגה הרוחנית ומההנהגה הפוליטית, לפנות לצעירים ולהגיד לכל מי שלא לומד היום שיתגייס מיד. יש עשרות אלפים כאלה. במקביל, לדרוש מצה"ל לתת להם את כל התנאים לשמור על דתם ועל החרדיות. אבל אני חושב שאי אפשר לקבל סרבנות. גם המצב שבו אתה חלק מקבינט מלחמה, אתה מתנגד לגיוס לכל, אבל אתה שולח חיילים למלחמה. זה דבר שהוא לא מתקבל על הדעת״.

שאלת סיום, אתה חושש מטוהר הבחירות?

״אני חושש מאוד. אני שומע את שר המשפטים של ישראל אומר היום לא לציית לפסיקת בג"ץ שחתם עליה נועם סולברג, יושב ראש ועדת הבחירות, שהוא גם יחתום על תוצאות הבחירות. זה דגל, דגל אדום לאזרחי ישראל.

"ראש ממשלה רציני היה מפטר היום בצהריים את שר המשפטים, ואני מקווה שהוא יעשה את זה. בכל מקרה, אנחנו צריכים לפקח, להיות חשדניים לראות שלא מפעילים אלימות, הפחדה ובקרה כדי לאפשר טוהר בחירות. ומי שיפגע בטוהר הבחירות ימצא את עם ישראל עומד מולו כחומה בצורה״.

בעוד חצי שנה נראיין אותך כראש ממשלה?

״אני עושה הכל כדי שזה יהיה. אני לא שחצן, אני אוהב לעבוד קשה, אני פועל מתוך מחויבות עמוקה, לא מתוך חיפוש אחרי כוח ושררה. ואני מאמין שיש לי את היכולת לעשות את זה, ואני אעשה הכל כדי שזה יהיה״.