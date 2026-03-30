חג הפסח המתרגש עלינו השנה מביא איתו אתגרים שטרם ידענו. הילדים בבית כבר שבועות ארוכים ללא מסגרות, המציאות הביטחונית המתוחה והבית שנראה לעיתים "על גלגלים", יוצרים לחץ כפול ומכופל בקרב המשפחות.

בראיון מיוחד לאולפן "כיכר השבת", מבקש הרב רפי מנת, רבה של חברת 'אסם' ומומחה כשרות בעל שם, לעשות סדר בבלאגן ולהעניק מבט תורני ומרגיע על ההכנות לחג תחת אש.

"אנחנו צריכים לזכור את הכלל הידוע שקשה ליישום בבתים רבים: אבק הוא לא חמץ", פותח הרב מנת במסר לכל מי שמוצאת את עצמה טובעת בניקיונות.

לדבריו, בימים אלו שבהם קשה להוציא את הילדים החוצה והרהיטים נשארים בתוך הבית, יש להתמקד אך ורק במקומות שבהם היה חמץ לאורך השנה.

הרב מדגיש כי אין כל צורך לנקות מדפים עליונים בארונות הבגדים שאליהם הילדים לא מגיעים. "זה נחמד וטוב למי שיכולה, אבל זה חייב לבוא רק אחרי שסיימנו את המקומות הקריטיים: המטבח, אזורי המשחקים, ספרי הקריאה והמקומות שבהם הילדים אכלו ושתו במשך השנה". גם לגבי הרכב, הרב ממליץ להשקיע את עיקר המאמץ ב"בין המושבים", שם נוטים להצטבר שאריות חטיפים, ולבצע בדיקת חמץ כדת וכדין אם הרכב נשאר בבעלותנו בחג.

כשעוברים לליל הסדר עצמו, הרב מנת מציב סימן שאלה מול החששות הביטחוניים והאפשרות להזעקות במהלך הערב. המסקנה שלו חד-משמעית: תכנון זמנים קפדני. השנה, בשל שעון הקיץ והמצב הביטחוני, הרב ממליץ לזרז את התהליכים כדי להגיע לאכילת האפיקומן לפני חצות הלילה.

"אם נצטרך לקצר במשהו, מוטב לקצר ב'שולחן עורך' – הסעודה שהאישה עמלה עליה כל כך. חשוב לטעום ולהנות, אבל האפיקומן הוא עיקר הערב וחובה לאכול אותו לתיאבון ובזמן".