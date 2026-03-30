חג הפסח המתרגש עלינו השנה מביא איתו אתגרים שטרם ידענו. הילדים בבית כבר שבועות ארוכים ללא מסגרות, המציאות הביטחונית המתוחה והבית שנראה לעיתים "על גלגלים", יוצרים לחץ כפול ומכופל בקרב המשפחות.
בראיון מיוחד לאולפן "כיכר השבת", מבקש הרב רפי מנת, רבה של חברת 'אסם' ומומחה כשרות בעל שם, לעשות סדר בבלאגן ולהעניק מבט תורני ומרגיע על ההכנות לחג תחת אש.
"אנחנו צריכים לזכור את הכלל הידוע שקשה ליישום בבתים רבים: אבק הוא לא חמץ", פותח הרב מנת במסר לכל מי שמוצאת את עצמה טובעת בניקיונות.
לדבריו, בימים אלו שבהם קשה להוציא את הילדים החוצה והרהיטים נשארים בתוך הבית, יש להתמקד אך ורק במקומות שבהם היה חמץ לאורך השנה.
הרב מדגיש כי אין כל צורך לנקות מדפים עליונים בארונות הבגדים שאליהם הילדים לא מגיעים. "זה נחמד וטוב למי שיכולה, אבל זה חייב לבוא רק אחרי שסיימנו את המקומות הקריטיים: המטבח, אזורי המשחקים, ספרי הקריאה והמקומות שבהם הילדים אכלו ושתו במשך השנה". גם לגבי הרכב, הרב ממליץ להשקיע את עיקר המאמץ ב"בין המושבים", שם נוטים להצטבר שאריות חטיפים, ולבצע בדיקת חמץ כדת וכדין אם הרכב נשאר בבעלותנו בחג.
כשעוברים לליל הסדר עצמו, הרב מנת מציב סימן שאלה מול החששות הביטחוניים והאפשרות להזעקות במהלך הערב. המסקנה שלו חד-משמעית: תכנון זמנים קפדני. השנה, בשל שעון הקיץ והמצב הביטחוני, הרב ממליץ לזרז את התהליכים כדי להגיע לאכילת האפיקומן לפני חצות הלילה.
"אם נצטרך לקצר במשהו, מוטב לקצר ב'שולחן עורך' – הסעודה שהאישה עמלה עליה כל כך. חשוב לטעום ולהנות, אבל האפיקומן הוא עיקר הערב וחובה לאכול אותו לתיאבון ובזמן".
הרב מוסיף כי את סיפור יציאת מצרים ושירי ההגדה ניתן להמשיך גם לאחר חצות, אך את המצוות התלויות בזמן יש להקדים ככל הניתן.
נושא נוסף שעלה בראיון הוא חשיבות המצווה של "והגדת לבנך" דווקא בשנה זו. הרב מנת מציין כי הילדים, שהחסירו זמן רב מהתלמוד תורה ומהחיידר, זקוקים ללילה הזה כדי להבין את שרשרת הדורות. "זה הלילה שבו אנחנו מסבירים להם שעם ישראל חי ממלחמה למלחמה, מיציאת מצרים ועד ימינו. זה הזמן לחבק את הילדים ולהעניק להם את היסודות של האמונה, בפרט כשהם נמצאים מחוץ למסגרות זמן כה רב".
עבור אלו שמתארחים בבתי מלון, הרב מנת מציע מספר טיפים פרקטיים לשמירה על כשרות המעבר. הוא מדגיש כי גם בחדר שעבר הכשרה, על האורח לבצע בדיקה משלו במקרר, במיני-בר ומתחת למיטות. במידה ומגיעים למלון במהלך החג עצמו, יש לנקוט משנה זהירות לגבי כלי הזכוכית והקומקום בחדר, מחשש שאורח קודם השתמש בהם לחמץ, ולהעדיף שימוש בכלים חד-פעמיים.
לסיום, חשף הרב מנת בשורה מרעננת עבור צרכני 'אסם' המחמירים בעניין חמץ שעבר עליו הפסח. השנה, בשל העובדה ש'אסם' שייכת לחברת 'נסטלה' השווייצרית הנמצאת בבעלות נוכרית, החמץ במחסני החברה נחשב כחמץ שהיה בבעלות גוי גמורה לאורך כל החג. "זו לא רק מכירה לגוי, אלא בעלות מלאה", מסביר הרב. כדי להקל על הציבור, על מוצרים אלו תופיע מדבקה מיוחדת המציינת כי "מוצר זה היה בבעלות גוי בחג הפסח", מה שיאפשר גם למחמירים ביותר לרכוש את המוצרים מיד במוצאי החג ללא כל חשש.
0 תגובות