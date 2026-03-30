למרות המלחמה: כ-20 אלף עולים חדשים יחגגו פסח לראשונה בישראל

לקראת חג הפסח מפרסם משרד העלייה והקליטה נתונים מרשימים המעידים על המשך מגמת העלייה לישראל גם בתקופה מורכבת זו.

מאז פסח האחרון, שחל ב-20 באפריל 2025, עלו לישראל 19,386 עולים חדשים המהווים 11,216 משפחות - עדות מרגשת לחוסנה של מדינת ישראל ולחיבור העמוק של יהדות העולם למדינה. אלפי העולים החדשים יחגגו השנה את חג הפסח לראשונה בישראל, חג המסמל יותר מכל את רעיון החירות והחזרה הביתה. הנתונים מצביעים על כך שגם בצל המלחמה והאיומים הביטחוניים, יהודים ברחבי העולם ממשיכים לבחור בישראל כביתם.

התפלגות גאוגרפית: תל אביב בראש

בבחינת הפיזור הגאוגרפי עולה כי הערים המובילות בקליטת העולים הן תל אביב עם 2,807 עולים, נתניה עם 2,298, ירושלים עם 2,276 וחיפה עם 1,661. לצד זאת, הגיעו לישראל גם 7,080 עולים בודדים שבחרו להתחיל את דרכם בארץ באופן עצמאי.

התפלגות הגילאים מצביעה על 607 עולים עד גיל שלוש, 750 בגילאי שלוש עד שש, 4,119 ילדים ובני נוער בגילאי אפס עד 18, וכן 2,426 עולים בגיל 65 ומעלה - נתונים המעידים על עלייה משפחתית רחבה הכוללת את כל שכבות הגיל.

רוסיה, ארה"ב וצרפת מובילות

בקרב ארצות המוצא מובילות רוסיה עם 6,476 עולים, ארצות הברית עם 3,512, צרפת עם 3,323, בריטניה עם 832, אוקראינה עם 807 וקנדה עם 440, לצד עולים ממדינות רבות נוספות ברחבי העולם. כידוע, משרד העלייה השיק לאחרונה מסלול VIP מיוחד לעולים בנתב"ג במטרה לייעל את תהליך הקליטה.

העלייה המשמעותית מרוסיה מזכירה את גלי העלייה הגדולים מברית המועצות לשעבר בשנות ה-90, כאשר מאות אלפי יהודים בחרו לעלות לישראל למרות האתגרים. גם כיום, למרות המלחמה, העלייה ממשיכה בקצב מרשים.

תושבים חוזרים: כמעט 4,000 נפש

במקביל לעלייה, חזרו לישראל מאז פסח האחרון גם 3,846 תושבים חוזרים, המהווים 1,977 משפחות. מרביתם בחרו להשתקע בתל אביב (380), בירושלים (250), ברעננה (174), בחיפה (150) ובנתניה (118), כאשר 1,356 מהם הם בודדים.

התפלגות הגילאים בקרב התושבים החוזרים כוללת 113 ילדים עד גיל שלוש, 224 בגילאי שלוש עד שש, 1,215 בגילאי אפס עד 18 ו-472 בני 65 ומעלה. מבחינת ארצות מוצא, מובילות ארצות הברית עם 1,663 תושבים חוזרים, בריטניה עם 263, קנדה עם 252, גרמניה עם 226, צרפת עם 192, רוסיה עם 89 ואוקראינה עם 36.

האנטישמיות הגואה לצד היציבות המתערערת באירופה ובצפון אמריקה, דוחפים עוד ועוד יהודים לעשות עלייה

שר העלייה אופיר סופר: "דווקא עכשיו בזמן מלחמה אנו עדים לבחירה מרגשת של אלפי יהודים לעלות לישראל ולהיות חלק מהסיפור הציוני שלנו. העלייה לישראל בימי מלחמה היא ביטוי עמוק של ציונות, סולידריות ואמונה בצדקת הדרך"

השר הוסיף: "אנו מחבקים את העולים החדשים והתושבים החוזרים, ונמשיך לפעול כדי להבטיח את קליטתם המיטבית ואת תחושת הבית שלהם כאן, במדינת ישראל. אני מאחל לכולם חג פסח שמח".

יצוין כי הנתונים המרשימים מגיעים בעקבות מגמה רב-שנתית של עלייה מתמשכת, כאשר האנטישמיות הגואה באירופה ובצפון אמריקה, לצד היציבות המתערערת במדינות מסוימות, ממשיכים לדחוף יהודים נוספים לבחור בישראל כביתם הקבוע.