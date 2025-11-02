יצילו את העין? הניתוח המורכב שעבר אלון אהל והרסיסים שהוצאו

שורד השבי אלון אהל עבר היום (ראשון) ניתוח בעינו וניתוח אורתופדי בבית החולים בילינסון בפתח תקווה. כך דווח היום ב-Ynet.

לפי הדיווח, מדובר בניתוח עיניים מורכב ויוצא דופן, שמטרתו לשחזר את מבנה העין של אהל. העין נותרה פגועה במשך תקופה ממושכת בשבי ומצבה הידרדר.

במהלך הניתוח הוצאו מספר רסיסים מהעין ובוצעה השתלת עדשה. נמסר כי הניתוח עבר בהצלחה, וכי את תוצאותיו ניתן יהיה לבחון מקרוב בימים הבאים.

מנהלת מערך העיניים בבילינסון אמרה כי הניתוח היה אמור להתבצע לפני כשנתיים, וכי בשנתיים האחרונות אוהל שהה ללא תנאים סניטריים מינימליים ובחשיפה לזיהומים, ללא אור שמש ובמצב של הרעבה קשה.

לדבריה, כפי שצוטטה ב-Ynet, לפני מספר ימים הם הבינו שניתן יהיה להציל את עינו של אהל והרגע הזה היה "מרגש ומלא תקווה".