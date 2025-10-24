כמעט שבועיים אחרי שיצא מעזה, שורד השבי אלון אהל שוחרר היום (שישי) מבית החולים בילינסון. זאת אחרי שהשלים את כל הבדיקות הנדרשות.

הוא פרסם סרטון, כשהוא יושב לצד הוריו, ועל עינו השמאלית תחבושת, שבו הודה לעם ישראל כולו ולכל מי שפעל לשחרורו ותמך במשפחתו לאורך הדרך.

"תודה רבה לכל עם ישראל שתמך במשפחה שלי ועשה הכל כדי להוציא אותי בריא ושלם הביתה", אמר. "ועכשיו אני חוזר לבית שלי בצפון, מתחיל תהליך של שיקום ובנייה עצמית כדי שאני אוכל להמשיך בחיים שלי ובעצם לכבוש את כל המטרות שלי, את כל הדברים שאני רוצה לעשות בחיים".

הוא המשיך: "חשוב לי להגיד לכם תודה רבה. עשיתם הכל, לצאת להרים תמונות שלי, אנשים שאני לא מכיר, אנשים מטורפים, תודה רבה לכולם, זה לא מובן מאליו".

זמן קצר אחרי שובו מהשבי, בערב שמחת תורה, שוחחו נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו עם אהל.

הנשיא אמר לאלון: ״אלון, בשם כל עם ישראל, בשם כל מדינת ישראל - אנחנו כל כך דאגנו לך וכל כך שמחים ומאושרים! יש לך אמא מדהימה, אבא מדהים, אחות מדהימה ואח מדהים. חיבוק מעומק הלב״.

אלון השיב לנשיא: ״תודה רבה שליוותם את המשפחה שלי״.

מיכל רעיית הנשיא הוסיפה גם היא: ״יש לך משפחה מקסימה, ולכן אנחנו בטוחים שאתה מקסים. אנחנו מחכים להכיר אותך אישית״.

הנשיא חתם את השיחה בהזמנתו של אלון לנגן בפסנתר שבבית הנשיא: ״הפסנתר בבית הנשיא מחכה לך!״