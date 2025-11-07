3 ערבים נרצחו תוך שעות; שני פצועים קשה מדקירות בלב תל אביב

לילה קשה של אלימות ברחבי הארץ הסתיים בשלושה מקרי רצח בתוך כשמונה שעות, ובהידרדרות חמורה גם בלב תל אביב, שם נפצעו הבוקר (שישי) שני צעירים באורח קשה מדקירות. מספר הנרצחים בחברה הערבית מתחילת השנה עלה ל־222.

בשעה 6:05 התקבל דיווח למד"א על שני פצועים מדקירות בפינת הרחובות אבן גבירול ושאול המלך, סמוך למרכז המסחרי לונדון מיניסטור. שני צעירים בני 25 פונו לבית החולים איכילוב כשמצבם מוגדר קשה.

לדבריהם של פרמדיקית מד"א שקד כהן וחובשי מד"א אלי מאירי וישראל מאיר יהודאי, אחד הפצועים היה מעורפל הכרה וסבל מפציעות חודרות קשות.

במשטרה ציינו כי הרקע לאירוע פלילי. כוחות תחנת לב תל אביב ביצעו סריקות נרחבות לאיתור חשודים, בעוד צוותי זיהוי פלילי אספו ממצאים בזירה.

סמוך לחצות נורה למוות מוראד יוסף, בן 22 מחיפה, בעת שנסע בכביש 66 סמוך לצומת התשבי לאחר שהיה באום אל פחם. הוא נפצע קשה, ופונה לרמב"ם, שם נקבע מותו. המשטרה פתחה בסריקות לאיתור היורים; הרקע – פלילי.

כשעה קודם לכן נרצח בשכונת א־טור שבמזרח ירושלים צעיר בן 19, מועאד אלהודרה. כוחות תחנת שלם ומג"ב ירושלים הגיעו לזירה ופתחו בחקירה. גם במקרה זה, הרקע פלילי.

בשעה 6:15 התקבל דיווח על ירי בסאלם שבוואדי ערה. הצוותים קבעו את מותו של עבד אלפתאח סביחאת, בן 32. פרמדיק מד"א פאוזי ג'ובראן מסר כי הפצוע היה מחוסר הכרה וסבל מפציעות חודרות קשות, ולמרות ניסיונות הטיפול — לא נותר אלא לקבוע את מותו.