בלשי היחידה המרכזית (ימ"ר) לכיש וימ"ר דרום, בשיתוף פעולה הדוק עם שוטרי חטיבת סה"ר, עצרו על חם תושב אשדוד בחשד למעורבות בהחזקה ובסחר באמצעי לחימה בלתי חוקיים. המשטרה עדכנה היום (שלישי) כי המעצר הדרמטי התרחש בעיר אשדוד, לאחר שבמהלך פעילות מבצעית זיהו הכוחות את החשוד מגיע למקום כשהוא רכוב על טרקטורון - ניגש למקום מסתור סודי ומתוכו שולף אקדח, זאת כחלק מפעילות סמויה וממוקדת שנערכה נגדו בשבועות האחרונים.

האירוע שהוביל לסיכול הדרמטי הוא תולדה של חקירה מודיעינית שקטה שנמשכה שבועות ארוכים במחוז הדרומי. הבלשים, שעקבו אחר צעדיו של החשוד ואספו עליו מידע רב, המתינו לשעת הכושר המתאימה כדי לתפוס אותו בשעת מעשה. ברגע המכריע, כאשר החשוד נכנס למתחם, ניגש למקום המסתור והוציא מתוכו את הנשק, זינקו עליו כוחות המשטרה שהמתינו במארב, השתלטו עליו במהירות ועצרו אותו מבלי שניתנה לו אפשרות להימלט.

במהלך המבצע תפסו השוטרים את האקדח, ובמקביל הוחלט להחרים גם את הטרקטורון ששימש את החשוד להגעה למקום ולביצוע העבירות, זאת במסגרת המדיניות להחרמת אמצעים המשמשים לטרור פלילי וסחר בנשק. החשוד, תושב העיר אשדוד, נלקח באופן מיידי להמשך חקירה במחלק התשאול של ימ"ר לכיש, שם ינסו החוקרים להבין מה הייתה מטרת ההחזקה באקדח ולמי הוא יועד, לצד בדיקת מעורבות אפשרית באירועי פשיעה נוספים באזור.

תפיסת האקדח והמעצר מצטרפים לשורה ארוכה של פעילויות סיכול שמבצע המחוז הדרומי בתקופה האחרונה. עבירות הנשק והסחר באמצעי לחימה מהווים מנוע צמיחה מרכזי של הפשיעה החמורה, כאשר ארגוני פשיעה ועבריינים מקומיים עושים שימוש נרחב בנשק חם לצורך חיסולי חשבונות, גביית דמי חסות והטלת אימה. במחלק הבלשים והמודיעין משקיעים משאבים רבים בניסיון לייבש את מקורות הנשק ולהגיע אל הסליקים החשאיים בטרם ייעשה בהם שימוש קטלני ברחובות.

מפקד ימ"ר לכיש, סגן ניצב שחר לוי, התייחס לאירוע והבהיר את נחישות המשטרה בהמשך הלחימה בפשיעה. בדבריו ציין כי המאבק בעבירות הנשק ובסחר באמצעי לחימה בלתי חוקיים נמצא בראש סדר העדיפויות של ימ"ר לכיש והמחוז הדרומי. לדבריו, פעילות מודיעינית איכותית ומבצעית מדויקת היא זו שמאפשרת לכוחות לסכל עבירות, לתפוס אמצעי לחימה ולעצור חשודים בטרם ייגרם נזק לציבור. סנ"צ לוי הוסיף והדגיש כי המשטרה תמשיך לפעול בנחישות נגד עברייני נשק תוך שימוש בכלל הכלים העומדים לרשותה למען ביטחון התושבים.