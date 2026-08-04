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מרדף סוער

רכב נגנב כשילדה קטנה ישנה בתוכו; כוחות הביטחון הוקפצו מחשש לחטיפה

גנב רכב נמלט עם מכונית שבה נרדמה ילדה קטנה, בזמן שאביה ירד ממנה לשניות ספורות בלבד. הדיווח הוביל להקפצת כוחות ביטחון גדולים ולפריסת מחסומים נרחבת מחשש מוחשי לאירוע חטיפה. כעבור כ-20 דקות של חיפושים קדחתניים ומרדף, אותרה הילדה לאחר שהגנב הוריד אותה מהרכב ונמלט לעבר עזון (בארץ)

רכב נמלט (צילום אילוסטרציה: צילום תנועה )

דרמה מטלטלת ואירוע מורט עצבים התחוללו אמש, יום שני בלילה, בכפר נבי אליאס הערבי שבשומרון, כאשר רכב ובו ילדה קטנה נגנב באור יום - בעת שאביה ירד ממנו לפרק זמן קצר ביותר.

האירוע, לפי הדיווח ב-Ynet, שהחל כאירוע פלילי שגרתי של גניבת רכב, עורר במהירות חרדה כבדה מחשש מוחשי לאירוע חבלני ולחטיפה. הדיווחים המהירים הובילו להקפצת כוחות ביטחון גדולים לאזור, בהם כוחות צבא ו, אשר פתחו בסריקות נרחבות ופרסו מחסומים רבים בכל ציר התנועה באזור. לאחר דקות ארוכות של מתח, חרדה וחיפושים קדחתניים, אותרה הילדה כשהיא בריאה ושלמה בלב הכפר, לאחר שגנב הרכב הוריד אותה מהמכונית ונמלט מהמקום.

האירוע המבהיל התרחש, לפי הדיווח, כאשר בני משפחה ערבית-ישראלית היו בדרכם חזרה מחופשה משפחתית בת כמה ימים באזור ים המלח, יריחו, רמאללה ושכם. עם הגעתם לכפר נבי אליאס, עצר האב את כלי הרכב ליד בית עסק מקומי לניקוי יבש שבו הוא מורגל לבקר מדי שבוע, על מנת למסור ולקחת בגדים.

באותן דקות, יתר בני המשפחה שהו במסעדה סמוכה, בעוד הילדה הקטנה נותרה במכונית כשהיא עייפה ונרדמת במושב האחורי. האב ירד מהרכב לעבר בעל העסק, שהינו מכר מוכר, לפרק זמן קצר ביותר של שניות ספורות ומבלי לנעול את הדלתות, מתוך מחשבה כי מדובר בעצירה רגעית בלבד.

בעוד האב מסיב את גבו ונמצא במרחק של מטרים ספורים בלבד מהמכונית, ניצל גנב רכב את ההזדמנות, נכנס במהירות אל תא הנהג והחל בנסיעה פרועה מהמקום. האב, שהבחין פתאום ברכבו המתתרחק בלעדיו, החל לצעוק בבהלה ופתח בריצה רגלית בעקבות המכונית. אזרח נוסף שהיה במקום והבין מיד כי מדובר בגניבה, הציע לאב לעלות במהירות לרכבו והשניים פתחו במרדף דרמטי בעקבות הנהג הנמלט, תוך ניסיון לאתר את מסלול בריחתו.

במקביל למרדף, הדיווח הראשוני הועבר בדחיפות לכוחות הביטחון. החשש כי בתוך הרכב הנגנב שוהה ילדה קטנה עורר דריכות שיא במערכת הביטחון, מתוך חשד ממשי כי מדובר באירוע חטיפה על רקע לאומני. כוחות צבא ומשטרה רבים הוזרמו לגזרה, חסמו צירים מרכזיים והחלו בסריקות ממוקדות. כ-20 דקות לאחר תחילת הדרמה, אותרה הילדה כשהיא משוטטת לבדה בלב הכפר נבי אליאס.

התברר כי הילדה, שנרדמה במושב האחורי, התעוררה בבהלה למשמע הנסיעה הפרועה והנוכחות של האדם הזר במושב הנהג. הגנב, שהבין כי בתוך הרכב שוהה ילדה, דרש ממנה לרדת מיד מהמכונית, הוריד אותה בצד הדרך והמשיך במנוסתו המהירה לכיוון הכפר עזון.

הילדה, שהייתה שרויה בהלם מוחלט מהחוויה המלחיצה והתקשתה לדבר מרוב פחד, אותרה על ידי הכוחות והוחזרה בריאה ושלמה לידי הוריה הדואגים. המשפחה ציינה כי גנב הרכב מוכר היטב באזור וכי הוא מנוסה בגניבות דומות. האב אף השיג תיעוד מסרטוני אבטחה שבהם נראה אותו חשוד מנסה לגנוב רכב נוסף באותו הבוקר.

האב פנה בפומבי אל הגנב והציב לו אולטימטום חד-משמעי להשיב את הרכב באופן מיידי. הוא הבהיר כי במידה והרכב לא יוחזר, הוא יפעל בכל האמצעים העומדים לרשותו ויערב את כלל גורמי האכיפה – ובכלל זה משטרת ישראל, צה"ל והמנגנונים הפלסטיניים – כדי למצות עמו את הדין עד תום על מעשה הגניבה והחרדה העצומה שגרם למשפחה.

משטרהגניבת רכבשומרוןנבי אליאסחטיפה

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