כיכר השבת
חיפושים נרחבים

אחיו של שורד השבי אברה מנגיסטו נעדר כמעט 3 ימים: "אבד עמו הקשר"

אשגרה מנגיסטו, בן 33 מאשקלון, אחיו של שורד השבי אברה מנגיסטו, נעדר מאז יום ראשון בבוקר | הוא יצא מבית אימו במעלה אדומים ומאז אבד הקשר עמו | משטרת ישראל פונה לציבור בבקשה לסייע באיתורו (בארץ)

מנגיסטו (צילום: דוברות המשטרה)

כבר כמעט שלושה ימים שבהם אשגרה מנגיסטו, אחיו של שורד השבי אברה מנגיסטו, נעדר ולא מצליחים ליצור עמו קשר. הערב (שלישי) ביקשה משטרת ישראל את עזרת הציבור באיתורו.

מנגיסטו, יליד 1992, יצא ביום ראשון האחרון בשעות הבוקר מבית אימו במעלה אדומים ליד ירושלים, ומאז אבד עימו הקשר, ומשפחתו מודאגת לשלומו.

מנגיסטו הוא בעל מבנה גוף בינוני, גובהו כ-1.75 מטר, בעל שיער שחור. הוא דובר השפה האמהרית. תיאור הלבוש שלו אינו ידוע.

כל מי שיודע דבר על מקום הימצאו של אשגרה מנגיסטו, מתבקש להתקשר למוקד 100 של משטרת ישראל או לתחנת משטרת אשקלון בטלפון 086771440.

מנגיסטו הוא כאמו אחיו של אברה מנגיסטו, שהוחזק בשבי חמאס במשך כעשור ושוחרר במסגרת עסקת החטופים השנייה לפני כשנה. אברה מנגיסטו חצה את גדר המערכת לעזה בספטמבר 2014, ושב לישראל רק בפברואר 2025.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר