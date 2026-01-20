כבר כמעט שלושה ימים שבהם אשגרה מנגיסטו, אחיו של שורד השבי אברה מנגיסטו, נעדר ולא מצליחים ליצור עמו קשר. הערב (שלישי) ביקשה משטרת ישראל את עזרת הציבור באיתורו.

מנגיסטו, יליד 1992, יצא ביום ראשון האחרון בשעות הבוקר מבית אימו במעלה אדומים ליד ירושלים, ומאז אבד עימו הקשר, ומשפחתו מודאגת לשלומו.

מנגיסטו הוא בעל מבנה גוף בינוני, גובהו כ-1.75 מטר, בעל שיער שחור. הוא דובר השפה האמהרית. תיאור הלבוש שלו אינו ידוע.

כל מי שיודע דבר על מקום הימצאו של אשגרה מנגיסטו, מתבקש להתקשר למוקד 100 של משטרת ישראל או לתחנת משטרת אשקלון בטלפון 086771440.

מנגיסטו הוא כאמו אחיו של אברה מנגיסטו, שהוחזק בשבי חמאס במשך כעשור ושוחרר במסגרת עסקת החטופים השנייה לפני כשנה. אברה מנגיסטו חצה את גדר המערכת לעזה בספטמבר 2014, ושב לישראל רק בפברואר 2025.