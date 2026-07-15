זירת הרצח ( צילום: דוברות המשטרה )

חוקרי ימ"ר לכיש ושוטרי תחנת אשקלון פענחו את חקירת רצח המנוח אלכסיי קמנין ז"ל, כאשר הצהרת תובע הוגשה נגד תושב העיר בשנות ה-20 לחייו. האירוע המזעזע התרחש בזמן האחרון, כאשר הקורבן בן ה-84 נמצא מת בדירתו עם סימני דקירה על גופו.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, הדיווח על אירוע האלימות התקבל במוקד המשטרה ביום שישי בשעות אחר הצהריים. כוחות משטרה רבים הוזעקו למקום והחלו בפעולות חקירה מואצות. גורמי רפואה שהגיעו לזירה נאלצו לקבוע את מותו של הקורבן. מעצר מהיר של החשוד מספר שעות לאחר האירוע נעצר החשוד, תושב אשקלון בשנות ה-20 לחייו, בחשד למעורבות ברצח. לאחר הערכת מצב שקיים מפקד המחוז הדרומי, ניצב חיים בובליל, הוטלה החקירה על היחידה המרכזית של מרחב לכיש. טרגדיה באשדוד: אישה חרדית הרה נפטרה בתאונה - התינוקת חולצה בניתוח חירום שאול כהנא | 13:51 "הלו, תסתובב": התיק של החשוד נפתח ליד המעיין - וזה מה שגילו בו | צפו קובי אטינגר | 14.07.26 במסגרת החקירה ביצעו חוקרי הימ"ר מגוון רחב של פעולות חקירה, כולל איסוף ראיות, גביית עדויות ושימוש באמצעים חקירתיים מתקדמים. הפעולות הובילו לגיבוש תשתית ראייתית מבוססת נגד החשוד, כפי שמסר מפקד ימ"ר לכיש, סנ"צ שחר לוי. הרקע: סכסוך שהסתיים בטרגדיה מחקירת האירוע עלה כי הרקע למעשה הוא סכסוך שהתפתח בין הקורבן לחשוד בשכונת מגוריהם בנוגע לחנייה. על פי החשד, במהלך העימות תקף החשוד את הקורבן ודקר אותו בפלג גופו העליון, פציעה שהובילה למותו של הקשיש.

אתמול, עם סיום החקירה, הגישה פרקליטות מחוז דרום (פלילי) הצהרת תובע ובקשה להארכת מעצרו של החשוד, לקראת הגשת כתב אישום ובקשה למעצרו עד תום ההליכים.

מפקד ימ"ר לכיש, סנ"צ שחר לוי, מסר בתגובה: "מדובר בחקירה מורכבת, שבמהלכה פעלו חוקרי ימ"ר לכיש במקצועיות, בנחישות וביסודיות, תוך שימוש במגוון אמצעים חקירתיים לצורך איסוף הראיות וגיבוש תשתית ראייתית משמעותית נגד החשוד".

לדבריו, "פענוח תיקי רצח והבאת מבצעי העבירה לדין הם חלק ממחויבותה של משטרת ישראל למאבק הבלתי מתפשר בפשיעה החמורה ולשמירה על ביטחון הציבור". האירוע מצטרף לשורה של מקרי אלימות משפחתית שהתרחשו בשבועות האחרונים.

יצוין כי בימים האחרונים נרשמו מספר אירועי אלימות חמורים באזור הדרום, ביניהם תקיפת קשישה באשקלון שסירבה לתת כסף לתוקף. המשטרה ממשיכה בפעילות אכיפה נרחבת במטרה למגר את תופעת האלימות.