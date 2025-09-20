מקרה מצער אירע בליל שבת בבני ברק, כאשר תינוק כבן שנה נכווה ממרק רותח. הפעוט פונה לבית החולים שניידר בפתח תקווה, שם הוא מטופל כעת על ידי צוות רפואי.

על פי גורמי ההצלה שהגיעו למקום, התינוק סבל מכוויות בפלג גופו העליון, שהוגדרו כמצב בינוני. נסיבות האירוע המדויקות אינן ידועות, אך נראה כי הפגיעה נגרמה מחשיפה למרק רותח.

מקרים של כוויות בקרב פעוטות הם אירועים שכיחים בבתי חולים, ומחייבים ערנות מרבית מצד ההורים. מומחים מזהירים מפני סכנות טמונות בחפצים ומאכלים רותחים הנמצאים בהישג ידם של ילדים, וממליצים להקפיד על כללי בטיחות למניעת פגיעות מסוג זה

התינוק מקבל כעת טיפול רפואי מקיף, והצוות הרפואי בשניידר פועל לייצב את מצבו ולהקל על סבלו. משפחתו נמצאת לצדו ומקבלת תמיכה.

מדוברות איחוד הצלה - מחוז מרכז נמסר כי צוותי הרפואה של איחוד הצלה העניקו סיוע ראשוני בליל שבת לילד (כבן שנה) שנכווה ממרק רותח בביתו בבני ברק.

יוני צדוק חובש ותורן השבת של איחוד הצלה שהגיע ראשון למקום מסר: "בני המשפחה סיפרו לי כי צלחת מרק רותחת נשפכה עליו וכתוצאה מכך הוא נכווה בפלג גופו העליון. הענקתי לו טיפול רפואי בזירה ולאחר מכן הוא פונה לבית החולים שניידר כשבשלב זה מצבו מוגדר בינוני".

דודי בלוי, תורן שבת בארגון "הצלה", תיאר את האירוע: "כשהגעתי לבית, הביאו לי תינוק כבן שנה הסובל מכוויות בפלג גופו העליון לאחר שנכווה ממרק רותח. יחד עם חובשים ופרמדיקים של מד"א הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני".