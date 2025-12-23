כיכר השבת
בהיכל הישיבה

שבט הלוי: רגעי קודש נעלים בהדלקת נרות חנוכה

רגעי קודש נעלים היה מנת חלקם של חסידי שבט הלוי עת חזו בעבודת רבם ומאורם האדמו"ר בעת הדלקת הנרות כשהוא אחוז שרעפי קודש, במוצאי שבת חנוכה | לפני המעמד זימרו ניגוני התעוררות תוך שהאדמו"ר מעודד השירה בעוז (חסידים)

האדמו"ר משבט הלוי בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
מוצאי שבת חנוכה בחצה"ק שבט הלוי (צילום: שוקי לרר)
מוצאי שבת חנוכה בחצה"ק שבט הלוי (צילום: שוקי לרר)
מוצאי שבת חנוכה בחצה"ק שבט הלוי (צילום: שוקי לרר)
מוצאי שבת חנוכה בחצה"ק שבט הלוי (צילום: שוקי לרר)
מוצאי שבת חנוכה בחצה"ק שבט הלוי (צילום: שוקי לרר)
מוצאי שבת חנוכה בחצה"ק שבט הלוי (צילום: שוקי לרר)
מוצאי שבת חנוכה בחצה"ק שבט הלוי (צילום: שוקי לרר)
מוצאי שבת חנוכה בחצה"ק שבט הלוי (צילום: שוקי לרר)
מוצאי שבת חנוכה בחצה"ק שבט הלוי (צילום: שוקי לרר)
מוצאי שבת חנוכה בחצה"ק שבט הלוי (צילום: שוקי לרר)
מוצאי שבת חנוכה בחצה"ק שבט הלוי (צילום: שוקי לרר)
מוצאי שבת חנוכה בחצה"ק שבט הלוי (צילום: שוקי לרר)
מוצאי שבת חנוכה בחצה"ק שבט הלוי (צילום: שוקי לרר)
מוצאי שבת חנוכה בחצה"ק שבט הלוי (צילום: שוקי לרר)
מוצאי שבת חנוכה בחצה"ק שבט הלוי (צילום: שוקי לרר)
מוצאי שבת חנוכה בחצה"ק שבט הלוי (צילום: שוקי לרר)
מוצאי שבת חנוכה בחצה"ק שבט הלוי (צילום: שוקי לרר)
מוצאי שבת חנוכה בחצה"ק שבט הלוי (צילום: שוקי לרר)
מוצאי שבת חנוכה בחצה"ק שבט הלוי (צילום: שוקי לרר)
מוצאי שבת חנוכה בחצה"ק שבט הלוי (צילום: שוקי לרר)
מוצאי שבת חנוכה בחצה"ק שבט הלוי (צילום: שוקי לרר)
מוצאי שבת חנוכה בחצה"ק שבט הלוי (צילום: שוקי לרר)
מוצאי שבת חנוכה בחצה"ק שבט הלוי (צילום: שוקי לרר)

