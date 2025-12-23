שבט הלוי: רגעי קודש נעלים בהדלקת נרות חנוכה

רגעי קודש נעלים היה מנת חלקם של חסידי שבט הלוי עת חזו בעבודת רבם ומאורם האדמו"ר בעת הדלקת הנרות כשהוא אחוז שרעפי קודש, במוצאי שבת חנוכה | לפני המעמד זימרו ניגוני התעוררות תוך שהאדמו"ר מעודד השירה בעוז (חסידים)
ביראת קודש ובהתעוררות עצומה, ערך הרבי מלעלוב ניקלשבורג את מעמד הדלקת נרות החנוכה בהיכל בית מדרשו בירושלים | היכל בית המדרש היה צר מלהכיל את המוני החסידים, המעריצים ואנשי המעשה שנהרו מכל רחבי הארץ ואף הגיעו בטיסות מיוחדות מחו"ל, שבאו לחזות בעבודת הקודש של מי שנחשב כשריד לדור דעה ודמות פלאית מהדורות הקודמים | בסיום ההדלקה הביט הרבי על השעון והמתין שעה ארוכה ע"י הנרות תוך שהחסידים מזמרים מניגוני החג (חסידים)
ימי החנוכה בחצר הקודש ספינקא בית שמש עברו מתוך התעלות על ילדי הקהילה שזכו להשתתף במעמדי ההדלקות של הרבי, וכן להתקבץ יחדיו בכינוס מרכזי במעמד 'להודות ולהלל' בראשות האדמו"ר לאחר לימודם ב'אבות ובנים' כמידי יום | בסיום החג זכו הילדים לקבל ספר תהילים ודמי חנוכה בסך דולר מידיו של האדמו"ר (חסידים)
סיום מרומם לימי החנוכה בחצר הקודש סאטמר: אלפים השתתפו במעמד ההדלקה האחרונה • מסיבת לחיים ומגבית קודש לביצור מוסדות 'יטב לב' בעיר התורה • המשא המעורר של האדמו"ר לחיזוק לומדי התורה בטהרה | צפו בתיעוד (חסידים)
אלפי חסידי באבוב זכו לשאוב מקור חיים במעמדי ההוד מדי ערב מלילות החנוכה בהיכל בית המדרש הגדול של החסידות בבורו פארק בצילו של האדמו"ר • צפו בתיעוד ממעמדי הדלקת הנרות ומהמנהג העתיק כשזקני החסידים שיחקו במשחק הסביבון לפני הקודש (חסידים)
צפו בתיעוד מסכם ומרהיב מהימים האחרונים של ימי חג החנוכה בחצר הקודש צאנז • ממעמדי ההדלקה בערב ומוצאי שב"ק, חלוקת מעות חנוכה לאלפי ילדי הת"תים, מעמד חלוקת התעודות המיוחד לבחורים המצטיינים במוצאי שבת, ה'פשעטיל' המסורתי ושריפת הפתילות בחצר בית האדמו"ר (חסידים)
אחרי ההצלחה הכבירה בל"ג בעומר, כבש המשפיע הצעיר לבית בידרמן את הבירה הבריטית פעם נוספת | אלפים נהרו לאולמי 'פרדס' למעמד 'זאת חנוכה' מרומם, שערך הרה"צ רבי שמואל שמעלקא בידרמן, מעמד בו שילב דברי התעוררות וריקודים נלהבים • צפו בתיעוד המסכם של הצלם דודי בראון (חסידים)
רגעי השיא של חג החנוכה בעיה"ק ירושלים: האדמו"ר מתולדות אהרן ערך אמש את מעמד שריפת הפתילות והשמנים בהיכל בית מדרשו הגדול • בראש העסקנים שעמדו על השולחן נצפה העסקן הרב שמעון שישא, הפועל למען האסירים החרדים • צפו בתיעוד מהריקוד הנלהב לאחר הדלקת המדורה (חסידים)
תיעוד ענק ומרהיב מהימים האחרונים של חג החנוכה בחצה"ק ויז'ניץ, ובשיאו - טיש 'זאת חנוכה' שערך האדמו"ר באנפין נהירין | במהלך הטיש פצח הרבי בריקוד "אש קודש" עם שלושת בניו הרבנים הצדיקים, לקול תרועת הרבבות | צפו (חסידים)
היסטוריה ורוממות רוח בחצר הקודש תולדות אברהם יצחק: מאות חסידים שהשתתפו אמש בטיש 'זאת חנוכה', הופתעו לראות את האדמו"ר כשהוא "חבוש פאר" במלבוש הקאלפיק המסורתי • לראשונה הופיע הרבי במלבוש זה בטיש פומבי, כביטוי לדבקותו המוחלטת בדרכי רבותיו הקדושים לבית ויז'ניץ זי"ע | צפו בתיעוד (חסידים)
בהיכל הטישים הגדול בקריית פרמישלאן בבני ברק, התאספו קהל החסידים לטיש נעילת ימי החנוכה בליל 'זאת חנוכה' | לצד האדמו"ר ישב מחותנו הרה"ג רבי יעקב שמשון ארנסטר, בנו של הגה"צ רבי מנחם ארנסטר, ראש ישיבת ויז'ניץ | בסיום הטיש, לאחר ריקוד 'הושיעה את עמך וברך את נחלתך', עבר הקהל בסך לקבלת מטבעות קודש לברכה ולישועה מידיו של האדמו"ר (חסידים)
בהיכל הטישים הגדול של חסידות סאדיגורה בבני ברק, התאספו מאות חסידים לטיש 'זאת חנוכה' בצל הקודש של האדמו"ר | טרם הטיש ערך הרבי את מעמד הדלקת הנרות בפתח ה'דאווין צימר' | במהלך הטיש הזכיר האדמו"ר את שגב קדושת היום, כפי המובא בשם זקנו הרה"ק מרוז'ין זי"ע, שמה שצדיקים אינם יכולים לפעול בחודש תשרי – יכול יהודי פשוט לפעול ביום זאת חנוכה | בסיום הטיש עברו החסידים לקבלת מטבעות לשמירה, לברכה ולהצלחה. (חסידים)
לא רבים זוכים להכיר מקרוב את הצדיק הנשגב, האדמו"ר מפשעמישל המתגורר במונסי, שדמותו המאירה נראית כמי שנלקחה מדורות קודמים | במהלך ימי החנוכה, נצפה האדמו"ר במעמד חלוקת "מעות חנוכה" כסגולה לשמירה, לברכה ולהצלחה, אולם הקהל הופתע לגלות נדיבות יוצאת דופן | בעוד שבחצרות רבות נהוג לחלק מטבעות סמליים, האדמו"ר מפשעמישל העניק לכל חסיד וחסיד שטר של דולר | בסיומם של ימי החנוכה, התברר כי האדמו"ר חילק כמה אלפי דולרים מכיסו הפרטי | צפו בתיעוד המיוחד (חסידים)
מאות חסידים חגגו במהלך ימי החנוכה בשמחת התנאים לנכדת האדמו"ר מבישטנא, בת להרה"צ רבי אברהם נחמיה מאסקאוויטש מעיה"ק צפת, ובנו של האדמו"ר משאץ | הכלה היא נינת האדמו"ר ממעליץ מאשדוד. החתן הוא נכד האדמו"ר ממודז'יץ ובנו של האדמו"ר מאופלע | שמחת התנאים המרוממת, שאיחדה בין שושלות הקודש, נערכה בבית מדרשו של הסבא האדמו"ר מבישטנא בעיר פתח תקווה (חסידים)
כנהוג בהמוני חצרות הקודש, גם בחצר הקודש דארג התקיים במוצאי 'זאת חנוכה' מעמד שריפת הפתילות המסורתי, בו העלו באש את שיירי השמנים והפתילות מחנוכיית האדמו"ר שדלקו לאורך ימי החג | אולם, שלא כמו בחצרות רבות בהן נערכת מדורת ענק עבור כלל החסידים, בדארג שמרו על אופי ייחודי ומצומצם יותר, מעמד "שריפת פתילות בוטיק" | המעמד הוקדש אך ורק לפתילותיו האישיות של האדמו"ר, שנשרפו ביראת קודש מול קהל החסידים | בשיאו של המעמד המרומם, פצח הרבי בריקוד נלהב וסוחף שהלהיב את לבבות הקהל וחתם את ימי האורה (חסידים)
