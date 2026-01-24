חברת 'טבע ישראל' בע"מ קוראת להחזרת מוצר נוטרילון שלב 1 800 גר' - בעקבות הודעה מהיצרן באירופה.

"בהמשך להודעת הריקול בעולם על נוכחות טוקסין בחומצת שומן, שמהווה רכיב בפורמולה לתינוקות, התקבלה הודעה של חברת נוטרישה, יצרנית המוצר נוטרילון, לבצע איסוף נקודתי של אצווה בודדת כמשנה זהירות", נמסר בהודעה.

צויין כי האיסוף נעשה בעקבות הגדרה מעודכנת באירופה של חשיפה וערכי הסף של הרעלן צרוליד (Cereulide) המיוצר על ידי החיידק bacillus cereus, עקב האירועים האמורים ולאור זאת נמצאה חריגה מהרף המעודכן של הטוקסין.

פרטי המוצר:

שם המוצר: נוטרילון שלב 1 800 גרם:

מספר אצווה: 2027.01.07

ברקוד: 8712400802499

תאריך ייצור: 08.07.2025

תאריך תפוגה: 01.07.2027

שם היבואן: טבע ישראל בע"מ

שם היצרן: נוטרישיה

"הציבור מתבקש שלא לצרוך את המוצר", נמסר בהודעת הריקול. עוד נמסר בהדגשה כי "רובה המוחלט של האצווה לא הגיעה לנקודות השיווק ונמכרו מספר מצומצם של יחידות. לקבלת רשימת נקודות המכירה בהן נמכר המוצר יש לפנות למוקד השירות של נוטרילון".

במקרים חריגים, הטוקסין עלול לגרום להקאות, בחילות, כאבי בטן, התכווצויות, שלשולים וחולשה בעיקר בקרב תינוקות. במקרה של חשש לפגיעה בריאותית יש להיוועץ עם רופא. בנסיבות אלה האיסוף נעשה כמשנה זהירות בתיאום עם משרד הבריאות.