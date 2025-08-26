אחרי שאיים על חיי היועצת המשפטית: העצור יוחזק בתנאי מחבלים

התפתחות בחקירה: בשירות בתי הסוהר בו נמצא העצור שאיים לרצוח את היועצת המשפטית לממשלה החליטו, לסווג את המעצר של ישראל אזגווי - ולסווגו כעציר ביטחוני, תנאים שדומים למחבלים ועצורים ביטחוניים, כך דווח ב-ynet.

עוד פורסם, כי על פי המידע המודיעני שהתקבל, העצור שביקש מהראשון לציון הגר"י יוסף, להכריז על בהרב מיארה 'דין רודף' מחזיק ב"תפיסות דתיות נוקשות".

במהלך החקירה נשאל אזגווי על דבריו כי היא שייכת לשלטון הרשע, והשיב: "כן, היא שייכת לשלטון שלא עושה לרצון השם - הם לא עושים רצון השם".

לאחר מכן החוקרת הטיחה בו: "במקום ללכת להתגייס לצבא או ללמוד תורה - אתה הולך ומבזבז את הזמן לרב" והוא השיב: "אני עשיתי טעות ואת חיה בטעות". כשהוא מוסיף כי הוא קיווה שהרב לא יוציא דין רודף, והוא לא חשב לעשות פעולה כל שהיא.

כזכור, במהלך השבוע שעבר - מנכ״ל משרד הדתות יהודה אבידן פנה למפכ"ל המשטרה דני לוי, בשמו של הרב הראשי לשעבר הגר"י יוסף לאחר שאזרח פנה אליו וביקש את הסכמתו להוצאת דין רודף על היועצת המפשטית לממשלה גלי בהרה מיארה - כדי שירצח אותה.

במכתב פותח אבידן וכותב למפכ"ל: "הריני להביא לידיעתך, כי לפני שעה קלה התקבלה אצלי פנייה דחופה ובהולה מלשכתו של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליט"א (מוצב העתק פניית לשכת הראשון לציון, תיעודים ממקום האירוע וכן העתק מכתב האיום)".

אבידן הוסיף וכתב: "בפנייה זו התריעה לשכתו של הרב על איום שנראה ממשי ועשוי לסכן את חיי היועצת הממשלתית לממשלה, עו"ד גלי בהרב מיארה"

"עם קבלת הצהרת הכוונות של אותו אדם, הורה כב' הראשון לציון להעביר באמצעותי באופן בהול את המידע אליכם לטיפולכם הדחוף" נכתב על ידי מנכ"ל המשרד.