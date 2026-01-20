היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה, הגישה היום (שלישי) תגובה חריפה לבית המשפט העליון בעניין העתירות נגד החלטת הממשלה לסגור את תחנת השידור הצבאית גלי צה"ל. בתגובתה טענה בהרב-מיארה כי "החלטת הממשלה נועדה להשתיק כלי תקשורת מרכזי בישראל, היא אינה חוקית ולוקה בשורה של פגמים חמורים".

לדברי היועצת המשפטית, "החלטת הממשלה התקבלה בבהילות, מבלי לבחון חלופות, והיא משתלבת בשורת צעדים להגבלת חופש העיתונות בישראל ו'לצינון' כלי תקשורת חופשית". בהרב-מיארה הדגישה כי ההחלטה מעוררת "חשש ממשי לשקילת שיקולים זרים הנוגעים לאופי סיקור האקטואליה ולתכנים ושדרנים מסוימים".

כזכור, לפני כשבועיים אישרה הממשלה פה אחד את הצעתו של שר הביטחון ישראל כ"ץ לסגור את התחנה הצבאית. ההחלטה התקבלה על בסיס המלצת ועדה מייעצת בראשות ד"ר דליה זליקוביץ, שהמליצה על סגירת מחלקת החדשות או על סגירת התחנה כולה.

אולם בהרב-מיארה טענה בתגובתה כי "הרכב הוועדה המייעצת שעל בסיס המלצתה גובשה הצעת ההחלטה כלל חברים בעלי זיקה פוליטית משמעותית למפלגת הליכוד", בעוד שאנשי מקצוע בכירים בתחום השידור הציבורי לא היו מיוצגים בה כלל. לטענתה, עבודת הוועדה "מעלה חשש מפני התערבות פוליטית בשידור ציבורי".

היועצת המשפטית הבהירה כי לדעתה, "ההכרעה בדבר סגירתה של תחנת שידור ציבורית ארצית מחייבת חקיקה ראשית ודיון ציבורי-פרלמנטרי מסודר", וכי לא ניתן עוד להסתמך על הסמכויות הכלליות המוקנות בחוק השיפוט הצבאי לצורך מהלך כה דרמטי.

בשבוע שעבר הוציא נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, צו ביניים המקפיא את ההליך לסגירת התחנה. עמית נימק את החלטתו בכך ש"הממשלה לא מסרה התחייבות להימנע מביצוע פעולות בלתי הפיכות". כעת, לאחר תגובתה החריפה של היועמ"שית, צפוי הדיון המשפטי להתעצם.