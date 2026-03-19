"שמח להיות שר האוצר שמחזיר לציבור סכומים נכבדים" | זו הבשורה של סמוטריץ'

פקידי האוצר הגיעו הלילה למתווה מוסכם עם הבנקים במסגרתו הם יעבירו השנה 3 מליארד ש"ח לקופת המדינה | שר האוצר התחייב כי הכסף יועבר לטובת הציבור בישראל (חדשות כלכלה)

שר האוצר סמוטריץ' (צילום: דוברות)

שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳, כתב לפני זמן קצר (חמישי) ברשתות החברתיות, כי הוא מתכוון ללכת על מהלך של מיסוי הבנקים והחזרת כספים לציבור.

"כפי שהבטחתי", כתב השר: "אנחנו הולכים על מהלך גדול למיסוי הבנקים. את הכסף שיבוא מהבנקים אנחנו מעבירים אליכם אזרחי ישראל באמצעות הקלה במס הכנסה. אנחנו מורידים מיסים כפי שהתחייבנו, ועושים את זה באחריות".

לדבריו: "הצוות המקצועי במשרד האוצר הגיע הלילה למתווה מוסכם עם הבנקים במסגרתו הם יעבירו השנה 3 מליארד ש"ח לקופת המדינה. בזכות הצעד הזה אנחנו גם מורידים מיסים וגם שומרים על הגירעון של פחות מ 5% כפי שתכננו. זה משמעותי מאד לכלכלה ומעביר מסר ברור לשווקים בעולם - מסר של אחריות ואמון וזה שומר על הכלכלה שלנו חזקה ומובילה".

עוד אמר השר: "אני שמח להיות שר האוצר שמחזיר לציבור סכומים נכבדים מרווחים שהשיאו הבנקים רק כתוצאה מעליית הריבית. אני רוצה עסקים ובנקים מרוויחים המון, עם מינימום התערבות מס, אך רווחי הבנקים חריגים בהקשר הזה, ואנחנו מתקנים ומחזירים לכם, אזרחי ישראל, את הכסף".

לסיום כתב השר: "ממשיכים בעזרת השם לנהל נכון ובאחריות את כלכלת ישראל במים סוערים ולהקל על יוקר המחיה. תודה ליו"ר ועדת הכספים חנוך מיליביצקי ולחברי הועדה על העבודה והתהליך לקידום החוק".

איך זה למעשה מתבטא שנקבל כסף חזרה ?
עם ישראל חי
סמוטריץ חרפה . הוא ויתר על חוק מיסוי הבנקים ,שעתיד היה להחזיר לציבור 10 מיליארד שח .
גאון גדול
בוקר אליהו, סליחה, בצלאל. 3 שנים התנהגת כמו שר בטחון ועכשיו התעוררת ונזכרת שאתה בכלל שר האוצר ויש פה שחיתות ויוקר מחיה? יכול להיות שזה קשור לבחירות הקרובות ולעובדה שאתה בקושי מגרד את אחוז החסימה בסקרים?
שייקה
אני לא מבין, אם ריבית גבוהה מכוונת מטרה לייקר את הכסף על ידי שלוקחים מהאזרח ריבית גבוהה, אז מה עשינו אם המדינה לוקחת אותו ומחזירה לאזרחים? אל תיקח ואל תחזיר..
חיש
גנבתם את הכסף של הישיבות.
שאול
בסופו של דבר,האזרח משלם את המס בעקיפין. צימצום אשראי לעסקים קטנים,בינוניים, יפגע בצמיחה הכלכלית ובתעסוקה, בתחרות טווח רחוק. שרשרת עלויות:הציבור יפסיד הטבות כדי שהמדינה תרוויח מס.העלות לציבור מס יוביל להעלאת עמלות, ריביות על הלוואות.הפחתת ריבית על פיקדונות/יתרות והטבות בנק.
חגיגה לח"כים

