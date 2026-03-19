שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳, כתב לפני זמן קצר (חמישי) ברשתות החברתיות, כי הוא מתכוון ללכת על מהלך של מיסוי הבנקים והחזרת כספים לציבור.

"כפי שהבטחתי", כתב השר: "אנחנו הולכים על מהלך גדול למיסוי הבנקים. את הכסף שיבוא מהבנקים אנחנו מעבירים אליכם אזרחי ישראל באמצעות הקלה במס הכנסה. אנחנו מורידים מיסים כפי שהתחייבנו, ועושים את זה באחריות".

לדבריו: "הצוות המקצועי במשרד האוצר הגיע הלילה למתווה מוסכם עם הבנקים במסגרתו הם יעבירו השנה 3 מליארד ש"ח לקופת המדינה. בזכות הצעד הזה אנחנו גם מורידים מיסים וגם שומרים על הגירעון של פחות מ 5% כפי שתכננו. זה משמעותי מאד לכלכלה ומעביר מסר ברור לשווקים בעולם - מסר של אחריות ואמון וזה שומר על הכלכלה שלנו חזקה ומובילה".

עוד אמר השר: "אני שמח להיות שר האוצר שמחזיר לציבור סכומים נכבדים מרווחים שהשיאו הבנקים רק כתוצאה מעליית הריבית. אני רוצה עסקים ובנקים מרוויחים המון, עם מינימום התערבות מס, אך רווחי הבנקים חריגים בהקשר הזה, ואנחנו מתקנים ומחזירים לכם, אזרחי ישראל, את הכסף".

לסיום כתב השר: "ממשיכים בעזרת השם לנהל נכון ובאחריות את כלכלת ישראל במים סוערים ולהקל על יוקר המחיה. תודה ליו"ר ועדת הכספים חנוך מיליביצקי ולחברי הועדה על העבודה והתהליך לקידום החוק".