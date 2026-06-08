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מהומה במקום

אזוקים לקול צעקות ההמון: המשטרה עצרה שני חשודים במחאות בירושלים | צפו

המשטרה פיזרה הפגנה בצומת בר-אילן נגד עבודות הרכבת הקלה | שני חשודים נעצרו בחשד לוונדליזם ונזק לתשתיות ציבוריות (בארץ)

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ממראות המחאה במקום
ממראות המחאה במקום| צילום: צילום: דוברות המשטרה

כוחות משטרה ולוחמי מג"ב פעלו הערב (שני) לפיזור הפגנה באזור צומת בר אילן ב נגד עבודות הרכבת הקלה.

במשטרה מסרו כי לאחר פעילות הכוחות נהדף חלק גדול מהמפגינים אל המדרכות, וכלל הצירים שנחסמו נפתחו מחדש לתנועת כלי רכב.

במשטרה טענו כי חלק מהמשתתפים נקטו באלימות וגרמו נזק לתשתיות ציבוריות. לדבריהם, מעשי הוונדליזם כללו פגיעה מכוונת ברכוש ציבורי ובאתר עבודות הרכבת הקלה, לצד שיבוש של עורקי תנועה מרכזיים בעיר.

מעצר החשודים
מעצר החשודים| צילום: צילום: דוברות המשטרה

בתוך כך, בלשי תחנת לב הבירה עצרו שני חשודים "בשעת מעשה" בחשד שגרמו נזק למתחם העבודות של הרכבת הקלה באזור. השניים הועברו לחקירה בתחנת המשטרה.

במשטרת ישראל הדגישו כי "יפעלו בנחישות" למיצוי הדין עם המעורבים באירועי האלימות והוונדליזם, וכן עם כל מי שפגע בתשתיות ציבוריות ושיבש את שגרת החיים בעיר.

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מחבלים הם לא עוצרים ככה אוי לאן הגענו ...
יהודי

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